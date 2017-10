Transformeři naživo: v Japonsku se chystá zápas obřích robotů

Dlouho očekávaný souboj dvou opravdu těžkých vah ze Spojených států a Japonska je tady. V ringu se v noci na středu setkají dva obří roboti, kteří se utkají na život a na smrt. Dohromady oba bojovníci váží zhruba 18 tun. V jejich arzenálu nechybí motorové pily nebo třeba kulomet. Tokio 17:45 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robot Eagle Prime americké společnosti Megabots | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Různé závody a souboje malých robotů na dálkové ovládání už dnes nejsou tak výjimečné. Nadcházející duel se ale má podobat spíš souboji mezi roboty z amerického filmového cyklu Transformers.

Představte si arénu, ve které proti sobě stojí skoro pět metrů vysoký americký vyzyvatel Eagle Prime na pásech, vyzbrojený zbraněmi na dálku i na blízko. Ve druhém rohu proti němu - zhruba o metr nižší japonský robot Kuratas červené barvy na třech vysutých nohách s koly, který v ruce drží obří čepel. V kokpitech obou strojů sedí lidští piloti.

Jsou to už více než dva roky, co američtí vývojáři robotů z firmy Megabots vyzvaly na souboj japonskou společnost Suidobashi Heavy Industries. „Vy máte obřího robota, my máme obřího robota. Víte co se musí stát. Vyzýváme vás na duel."

Robot Kuratas od japonské společnosti Suidobashi Heavy Industry | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Japonský vývojář Kogoro Kurata výzvu přijal s podmínkou, že půjde o souboj na blízko:„Postavit něco obrovského a nastrkat na to střelné zbraně. To je zkrátka super americké. Tenhle souboj, nemůže vyhrát jiná země než Japonsko. Obří roboti jsou součástí naší kultury. Jdeme do toho a uděláme z nich hromadu šrotu."

Oba týmy poté začaly s přípravami. Zatímco Japonci příliš informací nezveřejňovali, Američané zahájili mediální kampaň. Rozhodli se, že postaví nového robota a na crowdfoundigovém serveru pro tento účel vybrali více než 550 tisíc dolarů od bezmála 8 tisíc podporovatelů. Také nechaly zájemce nahlédnout do své dílny.

Jak je vidět na jednom z videí zveřejněných na internetu, postavili například repliku japonského robota, kterého ničí různými zbraněmi, jako jsou obří motorová pila, kleště nebo vrták.

Jak duel dopadl, bude jasné až poté, co ve čtyři hodiny ráno středoevropské času odvysílá zápas streamovací portál Twitch. Jak ale píše server Digitaltrends, nepůjde o živý přenos, ale záznam. Oba stroje se už utkaly v opuštěné ocelárně v Japonsku bez účasti diváků.

Američtí vývojáři ale doufají, že tímto soubojem to neskončí. Jak před časem řekl šéf firmy Megabots Gui Cavalcanti na konferenci pro startupy Launch Festival - jeho hlavním cílem není prodávat obří roboty, ale vytvořit populární sportovní turnaj, ve kterém budou moct v přímém přenosu na stadionech měřit síly obří stroje z celého světa sponzorované velkými firmami.