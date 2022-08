Vyzkoušejte si, jak se jezdí na La Vueltě. Startup z Vimperku propojil cyklotrenažér s reálnými trasami

Příští pátek odstartuje jeden z nejprestižnějších cyklistických závodů – španělská La Vuelta. Jeho digitálním partnerem bude i česká aplikace Rouvy. Startup z Vimperku propojuje cyklistický trenažér s reálnými trasami. Díky tomu si můžete změřit síly s profesionálními závodníky. Aplikaci už používají tisíce lidí po celém světě. Podíleli se na ní i vědci z Vysokého učení technického v Brně. Vimperk 10:52 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Samek založil Rouvy na Šumavě | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Petr Samek, šéf českého startupu Rouvy, u cyklotrenažéru nastavuje výšku sedadla. Sice jsme v jedné pražské kanceláři, ale právě díky tomu, že je tady trenažér propojený s aplikací, se můžeme dostat na cyklotrasy po celém světě.

To už sedím, před sebou mám monitor a po chvíli šlapání se veškeré informace z trenažéru přenášejí přímo do softwaru Rouvy. „Na základě výškového profilu a dalších dat, která známe o té trase, přenášíme informace a nastavujeme zátěž na trenažéru tak, aby to bylo co nejvěrohodnější. Snažíme se simulovat reálnou jízdu za reálných podmínek.“

Na vyzkoušení jsem si asi nemohl vybrat těžší trasu. Jedu totiž začátek stoupání Col du Tourmale, tedy možná nejobtížnější části Tour de France. Aplikace Rouvy spolupracuje s jinými významnými závody.

„Jsme oficiálními partnery La Vuelty ve Španělsku. Ten závod začíná 19. srpna a my máme to štěstí zdigitalizovat kompletně etapy La Vuelta a umožnit si je všem vyzkoušet přímo u sebe doma.“

‍♂️Doma v obýváků si můžete změřit síly s jezdci na cyklistickém závodu @lavuelta. A to díky startupu z Vimperku @gorouvy, za kterým stojí Petr Samek. Jak aplikace funguje? A jak podobné programy pomáhají i amatérům? Probereme v magazínu #Experiment, na @Radiozurnal1 po 9. hodině. pic.twitter.com/EMm1pJNmD4 — Ondřej Vaňura (@OndraVanura) August 13, 2022

Smart cyklotrenažéry

K používání této aplikace je potřeba takzvaný smart cyklotrenažér. Program pak dokáže přes bluetooth nastavovat obtížnost. Obraz můžete vidět na monitoru počítače, chytré televizi nebo i tabletu.

Petr Samek založil Rouvy na Šumavě. Úplně první cyklotrasy ještě před tím natáčel na VHS kazety. Dnes jeho program používají sportovci na celé planetě. „Lidé z celého světa se připojí do softwaru a jezdí společně. Pracujeme zhruba s milionem registrovaných uživatelů. Ve špičkách máme na trasách 1500 lidí, co jedou společný závod.“

Pomoc sportovcům

Na vývoji se podíleli i odborníci z Vysokého učení technického v Brně. „Vědce zajímá spolupráce s aplikačním sektorem, protože vidí dopad své akademické práce do praxe, takže většina vědců, které jsme oslovili, měla zájem,“ říká ředitel společnosti UNICO, která propojuje svět vědy a byznysu Vojtěch Nosek.

Vývojáři by chtěli, aby jednou aplikace byla digitálním partnerem i olympijských her. Podobné programy ale mohou pomoct i amatérským sportovcům.

„Znám spoustu lidí, co jezdí na kole. V dnešní době i oni mají vybavení, materiál, kola za desítky až stovky tisíc. Tato aplikace může dál zvyšovat jejich výkonnost, třeba v zimě, když jsou omezeni náledím a nemohou jezdit na kole, nebo z časových důvodů,“ popisuje vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec.