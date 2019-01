Trendem letošního veletrhu CES jsou ohebné displeje. Výrobci představili skládací telefon i televizi

Televize, které můžete srolovat jako plakát, ohebné telefony, robot na skládání vypraveného prádla a koncept chodícího auta. To je výběr největších technologických vynálezů, které výrobci představili na veletrhu IT technologií a spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Mimo jiné tu byl k vidění také domácí kapslový pivovar. Rozhovor Las Vegas 13:54 12. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trendem veletrhu CES 2019 se staly ohebné displeje. | Foto: Steve Marcus | Zdroj: Reuters

Jedno tlačítko, jedna kapsle. Místo namleté kávy je v ní ale slad, kvasnice, chmelový olej a aroma. Do připraveného půllitru neteče espresso, ale instantní IPA, americký Pale Ale, český ležák, belgický pšeničný Witbier nebo tmavý anglický Stout.

Na další novinky veletrhu se Radiožurnál zeptal technologického redaktora Lidových novin Luďka Vokáče, který CES 2019 sledoval přímo v Las Vegas.

Byli kromě „automatu na pivo“ k vidění i nějací další chytří pomocníci do kuchyně?

Chytrých pomocníků do kuchyně je na CESu tradičně docela dost, ale upřímně řečeno z tohoto hlediska je to stále stejná písnička. Jsou to různé chytré ledničky s displeji a kamerami uvnitř, vidíme i různé mobilem ovládané trouby na pečení a tak podobně, ale zatím se nic zvláštního revolučního v kuchyni neobjevilo.

Domácí pivovar firmy LG | Foto: Steve Marcus | Zdroj: Reuters

Jaké další technologické novinky vás tam zaujaly?

Myslím si, že jedním z nejdůležitějších trendů, který CES naznačil, budou ohebné displeje. LG ukázalo svou velkou televizi, která se, když je neaktivní, sroluje do soundbaru nebo stolku a když ji uživatel zapne, tak se zase vyroluje ven.

Poměrně neznámá čínská firma Royole poté prezentovala kompletní schopnosti ohebných displejů. Je to mladá firma, která teprve loni otevřela továrnu na ohebné displeje a teprve nyní je začíná prezentovat. Na jejím stánku jsme viděli mimo jiné její první skládací mobilní telefon s ohebným displejem.

David Vanderwaal (vlevo) a Tim Alessi (vpravo) ze společnosti LG představují ohebnou televizi Signature OLED TV R. | Foto: Steve Marcus | Zdroj: Reuters

Kde všude mohou ohebné displeje najít využití?

Royole ukazovala, že ohebné displeje se dají dát úplně na cokoliv, na jakýkoliv zahnutý povrch. Zatím tedy pouze v jednom zakřivení, v jedné rovině, nelze ho tedy zatím prohnout třeba jako misku. Ale už se může aplikovat různě a to myslím, že svět elektroniky hodně změní.

Na veletrh CES každoročně míří také velké světové automobilky, aby ukázaly nejvyspělejší asistenty a pomocníky v autech. Co představily?

Automobilových premiér bylo docela hodně. Viděli jsme celou řadu různých samořiditelných konceptů, tentokrát spíše od subdodavatelských firem.

Samořiditelné vozítko Urbanetic firmy Mercedes-Benz | Foto: Steve Marcus | Zdroj: Reuters

Co lze pozorovat jako trend je to, že výrobci možná dospěli k tomu, že samořiditelná auta nebudou hned vozit lidi na těch běžných trasách, jak jsme zvyklí. Možná někde po letišti, možná po univerzitním kampusu, to ano, ale na běžných silnicích jako taxi ještě fungovat nebudou.

U zboží by to ale už možná šlo, viděli jsme hodně konceptů dodávání zboží, ať už za pomoci automobilů nebo vozítek a dronů.