Třetina českých firem pracuje s umělou inteligencí. Doufají v úsporu nákladů a lepší rozhodování
Využívání umělé inteligence (AI) v českých firmách rychle roste. Podle odhadů odborníků s AI aktivně pracuje více než třetina českých podniků a přes milion lidí ji alespoň příležitostně zapojuje do své práce. Nejvíce je umělá inteligence zastoupena ve výrobě, bankovnictví, zákaznické podpoře a marketingu, ale i ve zdravotnictví. Firmy si od ní slibují úsporu nákladů, zrychlení práce a lepší rozhodování.
„Největší rozmach AI vidíme právě teď. Přestává to být doménou jen technologických gigantů a přechází do běžné firemní praxe. I malé firmy dnes běžně využívají AI nástroje k psaní textů, vyhodnocování dat nebo tvorbě strategií,“ uvedl datový ředitel technologické firmy Creative Dock Adam Hanka.
Podle něj se firmy, které AI začaly testovat před rokem či dvěma, dnes nacházejí ve fázi jejího plošného zavádění.
AI se v českých firmách nejčastěji podle ředitele elevaty.ai Zdeňka Valuta používá při automatizaci rutinních činností, jako je generování dokumentů, přepis schůzek nebo analýza dat z interních systémů.
Například ve výrobě pomáhá rozpoznávat závady, v bankách se uplatňuje při vyhodnocování rizik a odhalování podvodů a v marketingu dokáže navrhovat reklamní texty, vizuály nebo personalizované kampaně.
Podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla má Česko potenciál stát se regionálním lídrem v implementaci AI.
„Máme silné technologické zázemí, kvalitní univerzity a rostoucí komunitu start-upů i konzultačních firem, které pomáhají AI zavádět. Pokud si Česko zachová otevřený přístup k inovacím a zároveň nastaví rozumná pravidla, může AI výrazně přispět k růstu české ekonomiky.
60 procent nemocnic
Speciální oblastí, kde se AI už dlouhodobě a úspěšně využívá, je zdravotnictví. Aktuálně AI využívá více než 60 procent nemocnic v Česku. „Zdravotnictví je oblastí, kde umělá inteligence reálně zachraňuje životy již dnes. Zároveň dává obrovské možnosti predikce,“ podotkl Benzl.
„Věříme, že budoucnost světa financí je v propojení blockchainu a AI. AI bude potřebovat ke své monetizaci a fungování nějaký rychlejší platební systém, než je tradiční, a to právě nabízí blockchain. Jako technologická firma podporujeme používání AI v nejvyšší možné míře. Každý pracovník má přístup k placené verzi AI,“ uvedl ředitel společnosti Coingarage Ota Janda.
Velké firmy podle spolumajitele Lexicon Labs Daniila Shakhovského AI zavádějí s nebývalou rychlostí, ale menší podniky stále váhají kvůli obavám o únik důvěrných dat. „Přesto zaměstnanci novým nástrojům věří natolik, že jim svěřují i citlivé operace. Bez jasného regulačního rámce ale české firmy hrozí ztrátou konkurenceschopnosti a zvýšením bezpečnostních rizik,“ doplnil.
Zájem o AI roste také mezi jednotlivci. „Podle dostupných odhadů používá dnes AI pravidelně několik stovek tisíc až milion lidí v Česku. Některé univerzity a start-upy uvádějí nárůst využití nástrojů jako ChatGPT, Gemini či Copilot o desítky procent jen za poslední rok,“ dodal Valut.