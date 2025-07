Trumpova vláda udělila souhlas Nvidii s prodejem čipů pro AI do Číny. Ta patří mezi největší odběratele

Americký výrobce čipů Nvidia získal od vlády prezidenta Donalda Trumpa souhlas s prodejem svých pokročilých počítačových čipů používaných k vývoji umělé inteligence (AI) H20 do Číny. Prodej těchto čipů speciálně upravených pro čínský trh by tak mohl být brzy obnoven, uvedla firma na svém blogu. Peking 11:21 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nvidia těží z rychlého zavádění AI a minulý týden se stala první společností, jejíž tržní hodnota přesáhla čtyři biliony USD (84,4 bilionu Kč) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Americká vláda zakázala prodej v dubnu, v době eskalace obchodního sporu mezi oběma zeměmi. Tehdy to zdůvodnila obavami, že by čipy mohla využívat čínská armáda.

H20 je grafický procesor (GPU) určený pro datová centra a umělou inteligenci. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. H20 je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy.

Šéf Nvidie Jensen Huang je teď na návštěvě Číny a obnovení vývozu potvrdil také v rozhovoru s čínskou státní televizí CGTN.

Nvidia těží z rychlého zavádění AI a minulý týden se stala první společností, jejíž tržní hodnota přesáhla čtyři biliony USD (84,4 bilionu Kč). Obchodní rivalita mezi Spojeným státy a Čínou však na toto odvětví i firmu silně doléhá. Nvidia dlouhodobě považuje Čínu za důležitý trh a Čína patří mezi její největší odběratele.

Washington už několik let zpřísňuje omezování vývozu vyspělých technologií do Číny s odkazem na obavy, že by tato technologie určená pro civilní použití mohla být využita pro vojenské účely. Čínský chatovací robot DeepSeek, který se objevil v lednu, obnovil obavy z toho, jak by Čína mohla využít pokročilé čipy k rozvoji vlastních schopností AI.

Bidenova administrativa

V lednu, před začátkem Trumpova druhého funkčního období, administrativa tehdejšího prezidenta Joea Bidena zavedla nový rámec vývozu pokročilých počítačových čipů používaných pro rozvoj AI.

Ten byl pokusem o vyvážení obav o národní bezpečnost této technologie s ekonomickými zájmy výrobců a dalších zemích. V dubnu pak Bílý dům oznámil, že omezí prodej čipů H20 a také čipů MI308 firmy AMD do Číny.

V květnu se Čína a USA dohodly na dočasném příměří v obchodní válce a stanovily termín 12. srpna pro dosažení dlouhodobější dohody o obchodu.

V posledních týdnech Peking uvolnil omezení vývozu vzácných zemin a Washington zrušil omezení pro firmy vyvíjející software pro návrh čipů. Dosavadní omezení komplikovala jejich podnikání na čínském trhu.

Nvidia uvedla, že přísnější omezování vývozu ji stálo 5,5 miliardy USD. Huang a další lídři z technologického sektoru lobbovali u Trumpa, aby omezení zrušil. Argumentovali tím, že taková omezení oslabují konkurenceschopnost Spojených států na jednom z největších světových trhů s technologiemi, uvedla agentura AP.