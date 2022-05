Prodej Twitteru se zadrhl. Buď chce Musk snížit cenu, nebo vycouvat, odhaduje novinář Koubský

Prodej Twitteru se komplikuje. Americký miliardář Elon Musk oznámil, že jednání o transakci pozastavuje. Údajně se mu nelíbí data o podílu falešných nebo automatických účtů, které si chce raději přepočítat. „To, že je na twitteru hodně falešných účtů, není žádným tajemstvím. Trochu mě ale překvapilo, že vykazují pět procent,“ říká redaktor Deníku N Petr Koubský. Praha 19:07 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk kupuje Twitter | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Myslím, že každý trochu zkušený uživatel by odhadl, že to procento musí být vyšší. A nepochybuji o tom, že totéž musel vědět i Musk, když se do transakce pouštěl,“ dodává Koubský v pořadu Online Plus.

Podle něj ale nepředstavují falešné účty zásadní problém sociálních sítí.

„Všechny sociální sítě, které znám, mají nějaké mechanismy pro vyhledávání a automatické odstraňování takových účtů. Ty ale nikdy nejsou stoprocentně účinné. Tak to prostě na sociálních sítích chodí a rozhodně to nijak neohrožuje fungování twitteru,“ dál uvažuje.

Mnozí odborníci spekulují o tom, že za chováním Elona Muska je buď snaha snížit cenu Twitteru, nebo najít důvod, proč z transakce úplně vycouvat. Pokud by obchod vzdal, musel by platit penále, což je asi miliarda dolarů.

„Nejde jen o smluvní pokutu, může mít také velké potíže s komisí pro cenné papíry, protože manipulace cen akcií se v Americe mohou pokládat za závažný trestný čin,“ varuje Petr Koubský.

Konec blokace

Blokování domén osmi dezinformačních webů končí v pátek 20. května. Sdružení CZ.NIC oznámilo, že po třech měsících pominuly důvody, které je k zablokování vedly.

Už po dvou měsících se navíc ukázalo, že tento způsob není příliš účinný. Návštěvnost webů, které se přesunuly na jiné domény mimo českou zónu, se podle datového analytika Josefa Šlerky z webu investigace.cz vrací na původní čísla návštěvnosti.

„Já jsem si od začátku myslel, že je to nejen zbytečné, ale i škodlivé. Myslím, že je dobře, že si CZ.NIC přestává hrát na policajta a vrací se k tomu, jak se má v těchto situacích chovat. Tedy čekat na pokyn ze strany státních úřadů a orgánů, které jsou k tomu určeny, a ne být iniciativní. To opravdu není jeho role,“ upozorňuje Petr Koubský.

Důvodem, proč se weby vrátily ke své původní návštěvnosti, může být to, že se seznam zablokovaných neaktualizoval a nepřipisovaly se na něj domény, na které se přesunuly.

„Pokud by to nějakým způsobem organizoval stát a například vydal oficiální seznam dezinformačních webů, mohla by být blokace účinnější. Nutno ale říct, že existují lidé, kteří chtějí, aby ty weby fungovaly, a lidé, kteří je chtějí číst. A dál existují ti, kteří chtějí, aby zmizely ze světa.“

„Nakonec musí být někdo, kdo posuzuje oprávněnost požadavků jedné i druhé strany. A když se rozhodne, že požadavek odstranění je oprávněný, tak pak má smysl hledat způsoby, aby byla blokace co nejúčinnější. Musí to být ale v souladu se zákonem,“ doplňuje Petr Koubský.

Poslechněte si celou debatu Davida Slížka s Petrem Koubským. Společně probrali také rozšiřování datových schránek a problematiku hesel jako neřešitelného bezpečnostního problému.