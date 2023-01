Budoucí byznys model Twitteru je nejasný. ‚Uvidíme, jestli Musk nějakou vizi vůbec má‘

Elon Musk ovládl Twitter před dvěma měsíci. Změny, které provedl, vyvolaly kritiku a rozšířenou sociální síť rozkolísaly. Dá se nyní s odstupem říct, proč Musk Twitter za 44 miliard dolarů vlastně koupil?

Zcela upřímně: těžko říct. Četl jsem celou řadu hypotéz od náhodného rozmaru miliardáře až po sofistikované strategie zasahující celosvětový trh s ropou. Soudě podle padajících akcií Tesly se veřejnost začíná klonit spíš k tomu prvnímu. Kdyby měl Musk zájem zachovat a zlepšovat Twitter coby „náves“ pro globální veřejnou debatu, anebo kdyby ho po vzoru jiných podnikatelů chtěl mít jako pojistku, „jaderný mediální kufřík“, asi stěží by se k němu choval současným způsobem.

Jednapadesátiletý Musk se profiluje jako bojovník za svobodu slova, označuje se za „absolutistu svobody slova“. Jak se změnil ekosystém Twitteru za dva měsíce, kdy ho Musk vlastní?

Především se hodně rozkolísal, protože Muskova definice „svobody slova“ je tak pokročilá, že mu dovoluje tvrdit každý den něco jiného. V každém případě Twitter za Muskova vedení zablokoval řadu legitimních účtů a zakázal sdílení zcela nevinných odkazů na některé konkurenční služby, takže je jasné, že o nějaké absolutní svobodě slova nemůže být řeč. To, do jaké podoby se Twitter dlouhodobě ustálí, teprve uvidíme.

Jaké plyne nebezpečí z toho, že pravidla sítě, která má stovky milionů aktivních uživatelů, nastavuje jediný člověk?

I kdyby pravidla nenastavoval jeden člověk, ale například hypotetická „osvícená rada starších“, stále půjde o monokulturu, tedy prostředí, ve kterém panuje pouze jedna sada pravidel a jedna sada slabin.

Nevýhody vidíme všude kolem sebe, velmi přesvědčivě například na holých hřbetech našich kopců, kde ještě nedávno bývaly nekonečné smrkové monokultury. Zdravá veřejná debata, podobně jako zdravý ekosystém – anebo zdravý trh – vyžaduje pestrost, kterou centralizovaná síť s jednou sadou pravidel nemůže nabídnout.

Pokud tato diverzita chybí, hrozí, že naše veřejná debata a následně i celá společnost dopadnou podobně jako naše lesy.

Dá se vůbec nějakým způsobem zhodnotit, jak moc Twitter zasahuje do veřejné debaty?

Pokud může novinář přijít o důležitý kanál, kterým komunikuje se svým publikem, pouze na základě momentálního rozmaru jednoho člověka a bez jakéhokoliv transparentního procesu a možnosti odvolání, dá se bezpečně říct, že Twitter do veřejné debaty zasahuje příliš.

Přesně toto se stalo několika novinářům deníku Washington Post, kterým Twitter zablokoval účty, přestože neporušili žádné z jeho pravidel a psali veřejně dostupné, ověřené a pravdivé informace. Pokud se platforma nezdráhá takhle zacházet s dobře viditelnými účty, není těžké si představit, s jakým respektem přistupuje k těm „obyčejným“ nebo k veřejné debatě jako takové.

Elon Musk nedávno na základě ankety oznámil, že odstoupí z pozice ředitele sítě, až najde nástupce. Dá se očekávat, že tak skutečně učiní? Plánuje zůstat stínovým ředitelem?

Formální funkce Elona Muska v Twitteru je podle mě vlastně trochu podružná. Soudě podle dosavadního dění to vypadá, že Musk nikdy nebude schopen „společensky zodpovědného“ řízení firmy, při kterém by si sám nastavil nějaká pravidla a následně je dlouhodobě dodržoval.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Po oznámení, že Musk kupuje Twitter, ohlásila část uživatelů, že se přesune na jiné sítě, například na open source Mastodon. Dá se očekávat, že podobná síť Twitter nahradí?

Klíčovou výhodou Mastodonu v tomto kontextu není otevřený zdrojový kód, ale spíš jeho decentralizace. Mastodon jako sociální síť je podobný například e-mailu v tom, že nemá jednoho vlastníka, jednu společnou sadu pravidel, nejde o monokulturu.

Díky tomu je síť odolnější proti rozmarům jednotlivých hráčů a může nabídnout prostředí, které více odpovídá rozmanitým potřebám uživatelů.

Ve výsledku jde hlavně o to, kdo uživatelům nabídne lepší produkt. To se zatím z různých důvodů dařilo spíše centralizovaným službám (Twitter, Facebook, Instagram), ale v poslední době začíná být většímu počtu uživatelů zjevné, že za tohle pohodlí platí soukromím a do jisté míry též svým zdravím a zdravím svých komunit.

Záleží na tom, kolika uživatelům to bude skutečně vadit a kolik z nich se s tím smíří. Nemyslím si, že Mastodon v dohledné době Twitter nahradí, ale přinejmenším je velmi zdravé mít reálnou alternativu.

Twitteru, který byl již před Muskovou investicí prodělečný, opouští velcí inzerenti. Jak dlouho může v současném stavu vydržet?

To si netroufám odhadovat. Asi se dá bezpečně říct, že pokud bude Twitter ochotný jít dolů s laťkou odpovědnosti, nebude mít o peníze nikdy nouzi. Takže pro mě je spíš otázka, co všechno bude Twitter ochoten udělat, aby přilákal další peníze a naplnil očekávání současných investorů, kteří Muskovi na koupi Twitteru půjčili.

Dá se očekávat, že Twitter opustí anonymní účty? O to se dlouhá léta snaží třeba Facebook. Je zcela deanonymizované prostředí na internetu reálné?

Zcela deanonymizované prostředí na internetu je podle mě především nežádoucí, a to z mnoha legitimních důvodů, například kvůli ochraně soukromí, ochraně bezpečí nebo prostě kvůli přirozené potřebě mnoha z nás vystupovat v různých rolích.

Druhá věc je ale samozřejmě šíření dezinformací nebo obecněji téma nastavování a udržování hranic. To je obtížný úkol pro správce jakékoliv online komunity, ale pro centralizované služby je ještě obtížnější kvůli k jejich velikosti – Twitter musí nějak moderovat stovky milionů účtů.

Dělat to „ručně“ je zřejmě nemožné, ale především by to bylo příliš drahé. Takže Twitter stejně jako jiné velké sítě v maximální možné míře spoléhá na automatickou moderaci prostřednictvím algoritmů a právě v tom by mu menší anonymita uživatelů pomohla. Nemluvě o tom, že pokud podnikám se soukromými daty uživatelů, každá ověřená informace navíc se hodí.

Decentralizované sítě jako Mastodon tento problém řeší o něco lépe, protože jsou rozdělené do menších „ostrůvků“, které je jednodušší moderovat.

Ale abych odpověděl na otázku: dokud byl Twitter veřejně obchodovanou firmou živenou z reklamy, byla pro něj eliminace anonymních účtů svým způsobem nežádoucí, protože inzerentům je vždy dobré mávat před očima co největšími čísly bez přehnaných ohledů na jejich poctivost.

Teď je budoucí byznys model Twitteru nejasný, ale můj tip je, že tažení proti anonymním účtům nebude pro nové vedení prioritou. Během pár měsíců teď uvidíme, jestli Musk vůbec nějakou vizi a nějaké priority pro Twitter má.

Under a set of new digital rules, Twitter could face sanctions ranging from from billion-dollar fines to being banned across the European Union over suspending the Twitter accounts journalists who report on owner Elon Musk, an EU official warned early Friday. pic.twitter.com/t7rvkZnIXL