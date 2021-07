Twitter je odpovědný za obsah vytvořený svými uživateli, konstatovala indická vláda. Rozhodne soud

Americká sociální síť Twitter nedodržuje nová IT pravidla platná od konce května, proto ztratila právní ochranu. Je tak zodpovědná za obsah vytvořený svými uživateli. Tvrdí to podle agentury Reuters indická vláda Naréndry Módího. Obrátila se kvůli tomu na indický nejvyšší soud, který má názor vlády potvrdit. Dillí 13:55 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká sociální síť Twitter nedodržuje nová IT pravidla platná od konce května, proto ztratila právní ochranu. Je tak zodpovědná za obsah vytvořený svými uživateli. Tvrdí to podle agentury Reuters indická vláda Naréndry Módího (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Nový IT zákon je podle agentury Reuters zaměřený na regulaci obsahu sociálních médií. Vyžaduje také jmenování vedoucích, kteří budou odpovědní za dodržování předpisů, za vyřizování stížností a také člověka, který bude nepřetržitě k dispozici úřadům a bude reagovat na jejich žádosti.

Twitter ale tato pravidla podle stížnosti adresované k nejvyššímu soudu indickou vládou nedodržuje. Proto podle ní ztratil imunitu, která jej chránila před odpovědností za obsah vytvářený uživateli. Definitivně ale rozhodne až soud.

Sociální síť odmítla celou situaci komentovat s tím, že vynakládá maximální úsilí, aby všechna pravidla dodržela. Indický ministr pro technologie Rávi Šankar Prasád už ale dříve obvinil společnost z úmyslného porušování zákona.

Napětí mezi druhým nejlidnatějším státem světa a sociální sítí rostlo v posledních týdnech. Během nich podala indická policie nejméně pětkrát stížnost na Twitter kvůli údajnému šíření dětské pornografie i kontroverzních map Indie.

Vláda se pak rozhodla předat celou věc soudu poté, co si jeden z uživatelů stěžoval na to některé pomlouvačné tweety, které sociální síť neodstranila.

Pokud by dal soud za pravdu vládě, změnilo by to situaci nejen pro Twitter, ale i pro řadu dalších společností v zemi. Jejich představitelé v zemi by se pak mohli stát právně zodpovědní za obsah. Dosud sociální sítě za obsah svých uživatelů nezodpovídaly.