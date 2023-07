Twitter je digitální domov, nechce se vám opouštět, říká expert o možném odlivu uživatelů sociální sítě

Sociální síť Twitter bude mít konkurenci, společnost Meta ve čtvrtek spustí textovou sociální síť Threads. Ta měla být původně představena na konci měsíce, ale její spuštění urychlily víkendové problémy Twitteru. Ten se po převzetí Elonem Muskem potýká se ztrátou části inzerentů i kritikou, že nedostatečně moderuje obsah. „Nemyslím si, že ať provede Musk cokoliv, dokáže tím síť rychle pohřbít,“ říká pro Radiožurnál Petr Koubský z Deníku N. Praha 20:48 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mohla by se nová síť Threads stát silným soupeřem Twitteru?

Je to docela možné, protože za ní stojí společnost Meta, provozovatel Facebooku a Instagramu, čili firma, která má jednak spoustu peněz a jednak spoustu uživatelů, kterým může věc okamžitě nabídnout, nemusí je nabírat od nuly. To byla zatím největší slabina všech potenciálních konkurentů Twitteru.

Víme víc o tom, jak by sociální síť Threads měla vypadat?

Ne mnoho, existují popisy aplikací pro mobilní telefony, na systémech Apple a Android je napsáno, že půjde o síť pro komunikaci ve skupinách a pro sdílení textových informací. Tento popis v zásadě odpovídá tomu, jak vypadá Twitter. I podle dalších nezávislých informací se zdá, že to bude napodobenina Twitteru.

Do jaké míry se síť může podobat Twitteru, aby to nevyvolalo soudní žalobu? Jak moc je v tomto světě možné kopírovat?

To je otázka na špičkového amerického právníka, ne na mě. Zatím z předchozích zkušeností se zdá, že napodobovat lze poměrně hodně, dá se zajít dost daleko a že je spousta věcí v téhle oblasti, které jsou natolik obecné, že je není možné chránit výlučným patentovým právem nebo autorským zákonem. Čili podobnost podle mého názoru může být značná.

Očekává se, že Meta svoji novou aplikaci postaví na uživatelské základně Instagramu. Co to konkrétně znamená?

Znamená to, že nabídku okamžitě dostanou 2,3, možná 2,4 miliardy současných uživatelů Instagramu. Dá se předpokládat, že poměrně velká část to, byť jenom ze zvědavosti, vyzkouší.

Potom bude záležet na tom, jak dobře bude aplikace a celá síť fungovat, ale Meta má v této oblasti obrovské zkušenosti a má všechny předpoklady dělat to po čistě technické stránce lépe než Twitter, protože má peníze, zatímco Twitter se zdroji financí podle všeho dost zápasí.

Je jasné, jak moc se teď překrývají uživatelé Twitteru a Instagramu?

Ne, ale dá se odhadnout, že hodně. Twitter nemá tolik uživatelů jako Instagram a dá se odhadnout, že velká část lidí, kteří mají Twitter, tak mají také Instagram.

Spokojená komunita

Proč podle vás zatím neuspěl žádný z pokusů přesídlit nespokojené uživatele Twitteru jinam, třeba na sociální sítě Mastodon, Post nebo Bluesky?

Twitter je velice úspěšný v tom, že vytvořil komunitu po dlouhou dobu velmi spokojených uživatelů, kteří si zvykli na síť jako svůj digitální domov a domov se vám nechce opouštět. A všechny ostatní sítě, přestože jsou technicky i z hlediska obchodního modelu někdy docela zajímavé, trpí tím, že lidí tam přišlo příliš málo, je to začarovaný kruh.

Nikomu se tam nechce, protože tam není dost lidí a není tam dost lidí, protože se tam nikomu nechce. Hodnota sociální sítě spočívá v tom, že tam máte nejenom všechny svoje známé a kamarády, ale také dostatek neznámých lidí, ale inspirativních, kteří tomu dávají prvek zajímavosti, dobrodružnosti a nejistoty.

Toto všechno Twitter má a toto všechno jsou efekty, které se uplatní až od hodně velkého počtu uživatelů výše. Hodně velkým počtem myslím přinejmenším stovky milionů.

K tomu, co se teď děje na Twitteru, o víkendu i Elon Musk oznámil, že pro neověřené uživatele zavádí limit na počet přečtených příspěvků za den. Nejprve byl 600, pak ho zvýšil na 1000. Takže stačilo rozkliknout šest příspěvků se stovku komentářů a limit byl vyčerpán. Co tím Musk sleduje? Teorií se objevilo víc.

Nejpravděpodobnější je, že se snaží ušetřit na provozu a má spory s provozovateli hostingu, konkrétně hlavně s Googlem, o placení účtů a o jejich výši. Musk je tvrdý byznysmen a vyjednavač a zřejmě snaží vyjednat si lepší smlouvy. Než si je vyjedná, tak se mu nedaří udržovat Twitter v chodu tak, jako to bylo předtím.

Počet naštvaných uživatelů Twitteru pravděpodobně stoupá, ale dá se nějak změřit naštvanost uživatelů sociální sítě? Dá se odhadnout, kdy přijde poslední kapka a nastane odchod? Už se to někdy stalo?

Myslím si, že nedá. A ono je to vždy trošku optický klam, protože ti, co jsou naštvaní, tak jsou velice dobře vidět a slyšet. Naprostá většina lidí na Twitteru jsou ale jeho pasivní uživatelé, kteří tam vůbec nepřispívají, jenom čtou. A ti se neozývají ani v této situaci.

Nemyslím si, že ať provede Elon Musk cokoliv, dokáže tím síť rychle pohřbít. Jiná věc je, pokud by nová síť od Mety dobře fungovala, tak po nějaké době si může kritické množství lidí říci, že je lepší. To by se mohlo stát, ale nestane se to rychle, bude to trvat nějakou dobu, protože nerozhoduje rychlost technologie, ale setrvačnost lidského myšlení a, jak jsem říkal, Twitter je takový digitální domov.