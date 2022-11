Twitter zruší neoznačené parodické účty, uvedl Musk. Profily zablokuje bez varování a výjimek

Nový šéf Twitteru dodal, že i jakákoli změna jména si vynutí dočasnou ztrátu modré ikony s ověřením. Musk tím reagoval na to, že si některé osoby změnily zobrazovací jméno, ale už ne jména svých účtů, a tweetovaly jako „Elon Musk“ nebo někteří politici s ověřením.

Twitter v sobotu oznámil spuštění nové služby s měsíčním předplatným 7,99 USD (téměř 200 Kč). Uživatelé služby mají mimo jiné získat u svého účtu modrou ikonu, která dosud sloužila k označování ověřených profilů.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended