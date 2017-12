Twitteru kralovala prosba o kuřecí nuggety, Trump se do TOP 10 na rozdíl od Obamy nedostal

Zoufalá prosba o pomoc uživatele závislého na fastfoodech, výzva k darování žrádla pro houstonské psy, ale i tři vzkazy bývalého prezidenta USA Baracka Obamy. To vše najdete v seznamu nejpopulárnějších tweetů, který v úterý vydala společnost Twitter. Žebříček TOP 10 byl sestaven podle počtu přeposlání (retweetů). New York 8:30 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter | Foto: CC BY-SA 2.0, clasesdeperiodismo

„Pomozte mi, prosím. Potřebuji své kuřecí nugety,“ napsal v dubnu na twitteru šestnáctiletý Carter Wilkerson, jehož vzkaz poslalo dál rekordních 3,6 milionu uživatelů. Fastfood Wendy's podle agentury Reuters jeho žádost vyslyšel, zásobuje ho zdarma do konce roku.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6. dubna 2017

Do seznamu se dostal i Sam Martin s tweetem „Leo a já věnujeme Houstonu šest liber psího žrádla za každý retweet“.

Leo and I are donating 6 lbs of dog food to Houston for every retweet this gets!!!! RT RT RT RT!! pic.twitter.com/bcTT905knP — Sam (@SamMartin_6) 31. srpna 2017

Hojně uživatelé přeposílali vzkazy exprezidenta Baracka Obamy. Přes 1,7 milionu jich zaujal tweet „Nikdo se nenarodil s nenávistí vůči jiné osobě kvůli barvě pleti, původu nebo víře“. Autorství výroku patří jihoafrickému bojovníku proti apartheidu Nelsonu Mandelovi.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13. srpna 2017

Úspěch měl i další Obamův vzkaz, který bývalý šéf Bílého domu rozeslal po skončení svého mandátu. „Děkuji za všechno. Moje poslední žádost je stejná jako ta první. Prosím vás, abyste věřili nikoli mé schopnosti dosáhnout změny, ale té vaší“.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) 11. ledna 2017

V seznamu je také žádost jistého Setha Josepha o pomoc sebevrahům: „Každých 40 vteřin ukončí svůj život jeden člověk. Najdete si čas přeposlat toto a možná jednoho z nich zachránit?“

suicide hotline 1-800-273-8255



1 person ends their life every 40 seconds



will u take the time to retweet this & possibly save one of them? — seth joesph (@sethjoesph) 28. srpna 2017

Přes milion sdílení získal slib organizace z Pensylvánské státní univerzity, která se zavázala za každý jeden retweet darovat 15 centrů obětem hurikánu v Houstonu. Své dary musela organizace zastavit na 10 000 dolarech.

With the current devastation in Houston, we are pledging $0.15 for every RT this gets! Please forward this along to help out those in need! pic.twitter.com/lodyOBE0eG — Penn State IFC (@PennStateIFC) 30. srpna 2017

„Z hloubky srdce se omlouvám. Nemám slov,“ napsala zpěvačka Ariana Grande po teroristickém útoku na jejím koncertu v Manchesteru. Zpráva byla sdílená více než milionkrát.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. května 2017

Na seznam se dostal i jeden tweet zcela bez slov. Byla jim fotografie zpěváka skupiny Linkin Park Chestera Benningtona zveřejněná v den, kdy spáchal sebevraždu.

Úspěšný byl i status basketbalové hvězdy LeBrona Jamese, ve kterém označil Donalda Trumpa slovem „bum“. K výrazu pro člověka, který nedělá nic, očekává ale ostatní, že ostatní se kvůli němu protrhnou, se uchýlil poté, co Trump zrušil pozvání na návštěvu Bílého domu hráči, který ji předtím odmítl.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23. září 2017

Třetím úspěšným tweetem bývalého prezidenta Obamy byla jeho rozlučka jen pár hodin před tím, než úřad převzal Donald Trump. „Bylo největší ctí mého života sloužit vám. Udělali jste ze mě lepšího lídra a lepšího muže,“ napsal tehdy.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) 20. ledna 2017

Z médií uživatelé přeposílali nejvíc tweety konzervativní televize Fox News, která podporuje prezidenta Donalda Trumpa. Hned za ní se zařadila zpravodajská televize CNN, která naopak hlavě státu moc nepřeje.

It all started with the pursuit of free nuggets.



Check out the most Retweeted Tweet of 2017. #ThisHappened pic.twitter.com/7MeoPS5eEu — Twitter (@Twitter) 5. prosince 2017