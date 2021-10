Twitter zjišťoval, jak doporučuje uživatelům politický obsah. Zjistil, že preferuje pravicové strany

Twitter upřednostňuje sdělení pravicových stran. K levicově zaměřeným uživatelům se tak zveřejňovaný obsah shodný s jejich smýšlením dostával méně. Vedení sociální sítě to zjistilo vlastním výzkumem. Washington 13:39 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter upřednostňuje sdělení pravicových stran. K levicově zaměřeným uživatelům se tak zveřejňovaný obsah shodný s jejich smýšlením dostával méně (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Twitter zjišťoval, jak jeho algoritmus doporučuje uživatelům politický obsah. Sloužily mu k tomu tweety od politických stran a jejich následné sdílení v sedmi zemích světa - Kanadě, Francii, Německu, Japonsku, Španělsku, Velké Británii a Spojených státech, píše BBC.

Analýza pracovala s miliony příspěvků z období 1. dubna až 15. srpna minulého roku. Cílem bylo zjistit, které tweety pak byly po zveřejnění zesíleny.

Twitter zjistil, že mainstreamové strany a výstupy politické pravice měly vyšší úroveň algoritmického zesílení. Tedy v porovnání s výstupy levicově zaměřenými. Vedení společnosti ale zatím neví, proč se tak děje.

Potvrdila to i datová vědkyně Rumann Chowdhuryová z analytického týmu Meta. To samé platí u pravicově orientovaných médií. Zjistit, co jev způsobuje, ale podle ní bude velice náročné.

Není to poprvé, co Twitter zveřejnil studii, která odkryla jeho chyby. Například v květnu společnost odhalila, že její algoritmus ořezávající náhled obrázků upřednostňuje bělochy před lidmi jiné barvy pleti a ženy před muži.