Když zakážeme politikům lhát ve veřejném prostoru, tak už od nich neuslyšíme ani slovo, glosuje Koubský

Služba X (dříve Twitter) oznámila, že znovu začne zobrazovat placenou politickou reklamu ve Spojených státech. Firma ji globálně zakázala koncem roku 2019 s tím, že dosah politických prohlášení si mají politici zasloužit, a ne koupit. Dnes firma vlastněná podnikatelem Elonem Muskem změnu vysvětluje tím, že chce umožnit co nejširší svobodu slova. Praha 14:39 3. září 2023

Petr Koubský, redaktor Deníku N | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Placená politická reklama bude povolena zatím právě v USA, které příští rok čekají prezidentské volby. Politická reklamní sdělení budou mít podle podmínek služby v podstatě jen jedno omezení. Nebudou smět obsahovat nepravdivé nebo zavádějící informace, které mohou podkopat důvěru veřejnosti ve volby nebo lidi od voleb odradit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Online Plus s Davidem Slížkem a Petrem Koubským

„Sociální sítě jsou úplně stejný potenciální nosič reklamy jako všechna ostatní média, a proto si myslím, že politická reklama je na nich přípustná za předpokladu, že splní zákonné požadavky té které země. Většina zemí nějakým způsobem reguluje politickou reklamu nad rámec toho, jak je regulována komerční,“ soudí Petr Koubský, redaktor Deníku N.

Koubský předpokládá, že Elon Musk bude ale chtít v regulaci reklamy zacházet dál, než co mu zákon Spojených států předepisuje.

„Americké zákony, jestli se nepletu, taky vyžadují, že politická reklama nesmí být placená zahraničním subjektem, takže na to bude muset taky nějakým způsobem dohlédnout, jinak bude mít potíže zejména po zkušenostech z minulých prezidentských voleb, u kterých se stále vede zpětně diskuse, jak to bylo třeba s ruským vlivem a vměšováním do volební kampaně.“

„Ale myslím si, že pokud splní ty zákonné podmínky, tak se o nic víc snažit nebude,“ dodává.

Lež má dlouhé nohy

V Americe se stále hojně debatuje právě o tom, jak pravděpodobný kandidát na amerického prezidenta Donald Trump pořád říká, že minulé prezidentské volby byly zmanipulované, že kandidát Demokratické strany vyhrál podvodem a podobně, přestože proběhla celá řada různých vyšetřování a žádné podvody se neprokázaly.

Měly by i takové případy nějaké prokazatelné lži u politiků procházet na sociálních sítích, ať už v reklamách, nebo v tom, co na ně normálně píší? „Jde o to, kde se namaluje ta čára,“ usuzuje Koubský.

„Když to jenom malinko přeženu, ale opravdu jenom malinko, když zakážeme politikům lhát ve veřejném prostoru, tak od nich už neuslyšíme ani slovo, budou prostě umlčeni,“ glosuje.

„Vždycky je v tom, co politici říkají, když ne vysloveně lež, tak nějaká manipulace, zkreslování skutečnosti v jejich prospěch, to je základ politické hry. Podstatné asi je, že by to mělo mít nějaké meze,“ vysvětluje Petr Koubský.

V demokratických zemích se podle něj dlouho spoléhalo na to, že zmíněné meze jsou nastaveny osobní integritou politiků a tím, že lež je dobře viditelná.

„Jenomže v tuto chvíli ani jedno z těchto dvou omezení příliš dobře nefunguje. I drzá zjevná lež je velké části publika zcela lhostejná a to dokazování, že někdo lže, je taky velice problematické,“ dodává.

Šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek se s Petrem Koubským také zamyslí nad tím, jak změní kancelářské programy umělá inteligence. Rozeberou žádost ruského technologického miliardáře o vyškrtnutí ze sankčního seznamu. A prozradí, jak se bránit proti podvodným telefonátům, které zneužívají jméno Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Poslechněte si celý magazín Online Plus v audiozáznamu.