Twitter rozšiřuje opatření proti dezinformacím o volbách ve Státech. Retweetování bude složitější

Sociální síť Twitter ve snaze zpomalit šíření dezinformací spojených s americkými volbami upravuje fungování některých svých základních prvků. V pátek mimo jiné oznámila, že dočasně vnese více „tření“ do procesu sdílení příspěvků, klasické „retweetování“ pak úplně zablokuje u zavádějících výroků pocházejících od amerických politiků. Od Twitteru je to už několikátá sada opatření souvisejících s volbami ve Spojených státech. New York 23:55 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Twitter rozšiřuje opatření proti dezinformacím o volbách v USA | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Sociální síť už v září oznámila záměr označovat nebo mazat nepravdivé a zavádějící informace o pravidlech voleb, volebních podvodech nebo o výsledcích. Strategie označování speciálním štítkem s vykřičníkem se už delší dobu týká také nepravd o koronaviru nebo dezinformací v podobě upravených videí.

Sociální sítě Facebook i Twiter smazaly nebo zablokovaly Trumpovy výroky o covidu a chřipce Číst článek

„Počínaje příštím týdnem, když se lidé rozhodnou retweetovat jeden z těchto tweetů opatřených varováním před zavádějící informací, zobrazí se jim výzva, která je nasměruje k důvěryhodným informacím o daném tématu, než jej budou moci propagovat,“ popisují na firemním blogu manažeři Twitteru Vijaya Gaddeová a Kayvon Beykpour.

Společnost už zmíněné varování před dezinformací vícekrát použila u příspěvků na profilu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Pakliže by takový zásah přišel po víkendu znovu, nebudou moci uživatelé daný tweet klasickým způsobem sdílet, ani komentovat nebo „lajkovat“. Sdílení bude možné pouze s přidáním vlastního komentáře a označené tweety budou vyřazeny ze systému na doporučování obsahu uživatelům.

Tato omezení se netýkají jen Trumpa, ale všech amerických politiků nebo volebních kampaní, dále účtů vytvořených v USA s více než 100 000 sledujících, ale i jiných kanálů, jestliže jejich závadný obsah získá dostatečnou popularitu.

„Očekáváme, že toto dále sníží viditelnost zavádějících informací a pobídne lidi, aby si rozmysleli, zda chtějí takovéto tweety šířit,“ vysvětlují autoři změn.

Dezinformace i zastrašování politiků. Čína a Rusko se podle Koudelky nejvíc snaží ovlivnit správu v Česku Číst článek

Vlastní myšlenka

Ohlásili i další opatření, která mají vstoupit v platnost 20. října a dotknou se sdílení příspěvků obecně, doporučovacího algoritmu a záložky s navrhovanými trendy. Twitter plánuje při každém použití funkce „retweet“ nejméně do konce prvního listopadového týdne uživatelům z celého světa navrhovat, aby místo obyčejného sdílení přidali k danému příspěvku vlastní myšlenku.

Také dočasně přestane uživatelům na základě zmapovaných zájmů podsouvat obsah z účtů, které nesledují.

„Twitter má klíčovou roli ve snaze ochránit integritu volebního diskurzu a vyzýváme kandidáty, kampaně, zpravodajské kanály a voliče, aby Twitter používali s úctou a aby si uvědomili naši kolektivní zodpovědnost zaručit v listopadu elektorátu bezpečný a legitimní demokratický proces,“ napsali Gaddeová a Beykpour.

Zpravodajský web Axios označuje ohlášené kroky za dosud nejagresivnější sadu opatření Twitteru v souvislosti s volebními dezinformacemi.

Deník The New York Times (NYT) si všímá, že opatření si s největší pravděpodobností na vlastní kůži vyzkouší i prezident Trump, a to i v případě, že se vyvaruje sdílení dezinformací o pandemii nebo volbách.

„Od té doby, co se v pondělí vrátil do Bílého domu po pobytu v nemocnici kvůli koronaviru, je Trump na twitterové smršti. Například v úterý večer tweetoval nebo sdílel příspěvek z jiného účtu asi 40krát,“ napsal NYT.