Sociální sítě vám ukazují svět, jaký chcete vidět. Ne, jaký doopravdy je, říká kybernetik Pěchouček

Kybernetik a úspěšný podnikatel Michal Pěchouček působil na řadě světových univerzit a byl v týmu lídra v oblasti IT a sítí, společnosti Cisco. Po návratu do Česka začal učit na pražském ČVUT a přijal nabídku pozice technického ředitele ve společnosti Avast. „V Česku se neodpouští úspěch a neodpouští se neúspěch. Vše směřuje k průměru a myslím, že nám to škodí,“ říká pro Český rozhlas Plus.

