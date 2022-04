Ukrajinec Vitalij sledoval ústup ruských vojáků. Pomohla mu k tomu sluchátka, která mu ukradli

Mnohá svědectví potvrzují, že ruští vojáci na Ukrajině rabují domy v okupovaných oblastech. Další důkaz přinesl obyvatel Kyjeva Vitalij Semenets. Majitel malé logistické firmy sledoval pohyb ruských vojáků napříč Ukrajinou. Nepotřeboval k tomu nic víc než svá bezdrátová sluchátka. Konkrétně ta, která mu ukradli ruští vojáci. Od zpravodaje z místa Kyjev 14:34 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci mu ukradli sluchátka. Ukrajinec díky nim sledoval ústup přes Bělorusko | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

S Vitalijem Semenetsem sedíme v kavárně na západním předměstí Kyjeva. Stejnou polohu ukazuje na mapě také jeho mobilní telefon. Bezdrátová sluchátka se pak nacházejí daleko na východě, kousek za hranicemi Ukrajiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Majitel logistické firmy z Kyjeva sledoval ústup ruských vojáků pomocí ukradených sluchátek. Natáčel zpravodaj Jaromír Marek

„Ukazuje mi to tady Kukujevskaja, Bělgorodská oblast, Rusko. Nevím, kde to přesně je. Je to nějaká malá vesnice. Už se nehýbou, někde tam ta sluchátka musí být,“ popisuje pro Radiožurnál.

Vitalij žil s rodinou v městě Hostomel severozápadně od Kyjeva. Stejně jako sousední Irpiň a Buču obsadili i jeho město ruští vojáci. Ještě předtím ale stačil Vitalij utéct.

„Viděl jsem z okna, jak ruské helikoptéry ostřelují nedaleké letiště. Poté, co jsme jednu noc strávili ve sklepě, vzal jsem ženu, dceru, dvě kočky a dva psy a odjeli jsme pryč. Skrýt se na vesnici až na západní Ukrajině. Rodina je tam pořád,“ vzpomíná.

Stojar k bitvě o Donbas: V nejbližších dnech asi uvidíme hlavní válečné úsilí ruské strany Číst článek

Když se před třemi dny Vitalij vrátil, aby se přesvědčil, v jakém stavu je byt, zjistil, že je nejen zdemolovaný, ale i vykradený. Ztratila se především elektronika.

„Chtěl jsem zkontrolovat, jestli jsou někde moje sluchátka. Vím, že je možné je přes aplikaci lokalizovat. Byl jsem překvapený, že nejsou ani doma, ani na Ukrajině, ale v Rusku,“ přibližuje.

Z Ukrajiny přes Bělorusko do Ruska. Vitalij sledoval ústup vojáků díky ukradeným sluchátkům | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Podle aplikace Vitalij zjistil, že spolu s ruskými vojsky urazila jeho sluchátka 800 kilometrů dlouhou cestu. Nejprve překročila běloruskou hranici a potom skončila v ruské Bělgorodské oblasti.

„Rusové v našem městě doslova řádili. Proti tomu, jak mučili místní lidi, moje sousedy, je krádež elektroniky zcela bezvýznamná. Dlouho jsem přemýšlel o tom, co bych tomu vojákovi, který zpustošil vesnici, vyraboval náš byt a ukradl sluchátka, řekl, kdybych ho potkal. Nejprve jsem si přál jeho smrt. Myslím, že ani neví, co vzal. Je mi ho vlastně líto, je to chudák.“

Do Hostomelu se Vitalij hned tak nevrátí. Není ani kam. Až si v Kyjevě zařídí vše potřebné, odjede zase na západní Ukrajinu za rodinou.