Je to realita, nebo umělá inteligence? Lidé to rozliší podle kontextu, radí expertka na komunikaci Hejlová

„Vidět na vlastní oči" přestává s nástupem umělé inteligence platit. „Bez znalosti kontextu bude velmi těžké poznat, co je skutečné a co ne," upozorňuje garantka oboru strategická komunikace z Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Právě znalost toho, co se skutečně děje, bude rozhodovat o tom, jestli člověk rozezná výtvor umělé inteligence od fotografie. „Je možné a pravděpodobné, aby se ta událost stala?" nabízí jeden z rozlišovacích klíčů Hejlová. Praha 20:17 23. dubna 2023 Kromě vytváření obrázků, videí, zvuků a článků dokáže umělá inteligence psát poezii nebo vymýšlet vtipy (ilustrační foto)

Umělou inteligenci má dnes na dosah ruky téměř každý. Proto bude podle Hejlové velmi zajímavé sledovat, jak ji společnost přijme a k čemu ji začne využívat.

Host: Denisa Hejlová, garantka oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderuje Zita Senková

„Osobně se domnívám, že jde o přelomovou věc, jejíž nástup je mnohem rychlejší, než tomu bylo u sociálních sítí nebo podcastů. Lidé se k tomu mohou postavit stejně jako třeba k jaderné energetice. Umělá inteligence nám může pomáhat, nebo z ní také může být atomová bomba,“ soudí Hejlová v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Jako zrcadlo

Kromě vytváření obrázků, videí, zvuků a článků dokáže umělá inteligence psát poezii nebo vymýšlet vtipy.

„Je to program o jednom zadávacím řádku, trochu jako Google. Do toho napíšete požadavek a můžete ho podle výsledku zpřesňovat. Já jsem to třeba vyzkoušela na psaní e-mailu, jak poděkovat za nabídku a odmítnout ji,“ přibližuje Hejlová a popisuje:



„Vlastně nám nastavuje zrcadlo. Velmi dobře dokáže zrcadlit naše nápady nebo myšlenky. Nevymyslí je, ale na základě agregování různého množství dat, které k danému tématu jsou, vytvoří jakýsi amalgám toho, co už v digitálním světě existovalo předtím. Jako když v počátku internetu začala vznikat Wikipedie.“

Přínosem tedy rozhodně bude zrychlení. A podle Hejlové i odbourání chybovosti:

„Umělá inteligence dokáže velmi dobře odfiltrovat různé stylistické a gramatické chyby. A to i v češtině. V horizontu pár měsíců se zřejmě naučí i kopírovat individuální styl určitého člověka. V kreativní tvorbě to tedy bude velký pomocník.“

Zásadní dopad ale nebude mít rozvoj umělé inteligence i na pracovní trh, ohrožená je například pozice copywritera. Zároveň ale nejspíš některé profese vzniknou, podle Hejlové by to mohli být třeba pracovníci, kteří budou ostatní školit, jak pracovat s AI.

Nová hračka i zbraň

Vytváření hranic a hodnot, morálky a etiky bude tedy podle Hejlové klíčové. A i když etickou rovinou se primárně zabývají provozovatelé platforem, jde o otázku politickou.

„Velkou roli mají státy, které mohou regulovat nebo omezovat působiště umělé inteligence. Snahy regulovat vývoj nebo jej zpomalit budou ale vždycky o krok pozadu. Jak se říká, vypustili jsme krakena a uvidíme, jak to dopadne. Technologie je už venku, nástup je neuvěřitelně rychlý a dopad na náš svět bude obrovský.“

Nebezpečné můžou být výstupy umělé inteligence zejména pro lidi, kteří ji nepoužívají a nevědí, co všechno je schopna vytvořit.

„Bude třeba hodně ostražitosti v tom, který komunikační produkt je skutečně pravý, čemu lze věřit, a čemu ne. To bude opravdový kámen úrazu. Kde je hranice reálného světa a kde s námi už někdo manipuluje,“ je přesvědčená expertka s tím, že to bude klást také nároky na kritické myšlení.

„Angela Merkelová a Barack Obama spolu opakovaně jednali, ale hráli si spolu na pláži?“ Denisa Hejlová

„Lidé budou muset velmi pečlivě sledovat, co se ve světě reálně děje, aby nepodlehli dezinformacím. Uměle vytvořený obrázek od fotky nepoznáte podle kvality, ale podle kontextu – jestli je možné a pravděpodobné, aby se ta událost stala. Angela Merkelová a Barack Obama spolu opakovaně jednali, ale hráli si spolu na pláži?“ říká experka s odkazem na obrázek použitý v článku iROZHLAS.cz.

Lidé si tak sami budou muset vytvářet soubor informací z ověřených zdrojů. „Jen tak budou chráněni před jemnou manipulací, která na ně může být cílena,“ věří Denisa Hejlová.

