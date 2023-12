The New York Times žaluje Microsoft a OpenAI, nedovolil použít články k tréninku umělé inteligence

Americký list The New York Times podal žalobu na firmu OpenAI, která stojí za populárním chatovacím systémem ChatGPT založeným na umělé inteligenci, i na společnost Microsoft, která je hlavním investorem do OpenAI. Viní je z porušování autorských práv a zneužívání duševního vlastnictví, informují zahraniční média. New York 21:04 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova The New York Times | Zdroj: Profimedia

List The New York Times tvrdí, že žalované firmy bez povolení využily jeho články k trénování svých systémů založených na umělé inteligenci, které mu nyní konkurují jako zdroj spolehlivých informací.

Žaloba nezahrnuje žádný přesný finanční požadavek. Uvádí nicméně, že by měly žalované firmy nést zodpovědnost za škody v hodnotě miliard dolarů související s nezákonným kopírováním a používáním obsahu listu, píše The New York Times.

Podle serveru CNBC je list The New York Times jednou z řady mediálních organizací, které požadují kompenzace za údajné zneužívání jejich obsahu k trénování systémů založených na umělé inteligenci.

Společnost OpenAI koncem loňského listopadu svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.

ChatGPT patří do kategorie generativní umělé inteligence a dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se podobně jako člověk učí, jak odpovídat na podněty uživatelů.