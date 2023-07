Rizika umělé inteligence přeceňujeme především kvůli novosti technologie, myslí si novinář Koubský

Český rozhlas pomocí umělé inteligence namluvil paměti Karla Gotta. Počin založený na hlasové syntéze vyvolal širokou debatu. Redaktor Deníku N Petr Koubský ho vítá, právnička působící v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice Linda Kolaříková upozorňuje na možná rizika podobných projektů. Oba byli hosty v pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 16:16 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Kvituji to, že si rozhlas stanovil jasná pravidla pro podobné počiny. Spíš mám výhrady obecně k této technologii a k jejím konsekvencím,“ upřesňuje pro Český rozhlas Plus právnička Kolaříková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je důvod se obávat zneužití možností umělé inteligence? Debatují právnička Linda Kolaříková a novinář Petr Koubský. Poslechněte si Pro a proti

Novinář Koubský připomíná, že si nikdy nemůžeme být jisti, zda by například spisovatelé souhlasili s jakoukoli edicí jejich díla vydaného po jejich smrti.

„V případě užití hlasu je to nové a může to vypadat jako překročení hranice, ale já to tak nevidím,“ říká novinář.

Výhledově technologie mohou jít dál a dokončovat i díla literární a hudební, která původně dokončena nebyla, vysvětluje Kolaříková.

„V případě, kdy dílo dokončí umělá inteligence, může dojít k překročení záměru autora,“ tvrdí právnička.

Žijeme v době remixů

„Žijeme v době remixů, klipové kultury, v době koláží. To je naprosto běžná součást kultury i bez umělé inteligence, která k tomu nic nového nepřidává. Je to jen lepší nástroj, nic víc, nic míň,“ věří Koubský.

Kolaříková souhlasí, že remixy jsou dnes běžným jevem. „Problém už to ale může být ve chvíli, kdy takový remix původní autor vnímá jako nějaké parazitování na jeho díle, tedy že ho dál nikam neposouvá.“

„Zneužít lze všechno, i umělou inteligenci. Jsme na samém začátku využívání AI a vůbec nevíme, kam se to dá dotáhnout. Deepfakes, tedy možnost vytvořit věrohodnou napodobeninu hlasem i obrazem nějaké konkrétní osoby, ta už tu nějakou dobu je. Ale zastavíme pokrok jen proto, že lze AI využít i tímto způsobem?“ ptá se redaktor.

Není důvod takové technologie přímo zakazovat, ale je na místě regulace, soudí právnička.

„A to nejen právní, ale v případě deepfakes je také nezbytné vzdělání, aby lidé byli schopni podvrh rozpoznat,“ doplňuje.

S každou novou technologickou možností přicházejí i úvahy o jejím zneužití. „Pak obvykle ale vyjde najevo, že není velká motivace, aby to někdo zneužíval. Myslím, že rizika v tuto chvíli přeceňujeme kvůli té novosti,“ konstatuje Petr Koubský.

„Umělá inteligence jen akceleruje dokonalost a usnadňuje použití. Podvody se děly už dřív pomocí jednoduchých technik. Ale AI působí i na druhé straně při odhalování podvodů. Takže je to takový nekonečný příběh,“ shrnuje Linda Kolaříková.

Celý pořad Pro a proti najdete v audiozáznamu výše.