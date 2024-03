Chatování s AI je jen zlomek. Obrovských změn ve společnosti se dočkáme do 10 let, předpovídá Koubský

V europarlamentu prošlo hlasováním nařízení o umělé inteligenci – AI Act. Podoba zákonu se hledala dlouho. „Je to první zákon toho druhu na světě. V poslední době je typické, že Evropa přijímá regulace technologií jako první. Vymezuje skupiny použití umělé inteligence, které jsou přísně sledované, regulované nebo zakázané,“ přibližuje publicista Petr Koubský, redaktor v Deníku N pro vědu a technologie. Dokáže umělá inteligence přečíst emoce? Host Lucie Výborné Praha 8:16 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Publicista Petr Koubský | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Petře, jak vy sám používáte umělou inteligenci ve vaší práci? Děláte to?

Dělám to většinou tak, že si s ní povídám a žádám ji o nápady. Typická situace: mám napsat článek, dejme tomu, o tom, že ve vlacích Českých drah pořád ještě nefunguje dobře internet. Tak vyložím umělé inteligenci, že mám tenhle úkol, a řeknu jí: „Prosím tě, hoď mi tak do sedmi bodů, co by v článku mělo být.“ A ona to udělá.

Čtyři z těch bodů budou samozřejmosti, na které bych přišel okamžitě sám, to není zajímavé. Dva budou úplné pitomosti, které kdybych tam nechal, udělám si ostudu a naprosto se znemožním. Člověk musí pořád vědět, na co se ptá, a tušit, jaká odpověď přijde. Nemůžete tímhle způsobem pracovat s tématem, o kterém nevíte vůbec nic.

A dělám to všechno kvůli tomu sedmému, poslednímu bodu. Tam bude zajímavý nápad, na který bych sám nepřišel buď vůbec, nebo by mi to trvalo tak hodinu, ale tu hodinu času nemám. A kvůli tomu to dělám, ten bod si vezmu a použiju. To je jeden z typických způsobů, jak s AI pracuju.

Jinými slovy, až se umělá inteligence ještě zdokonalí, tak už vás nebude potřeba.

Ano. Jsou profese, kde je to výraznější, jsou profese, kde méně. Profese píšícího novináře, nikoli terénního reportéra, ale člověka, který převážně sedí někde v redakci nebo doma u stolu a píše, ta je velmi nahraditelná.

Jste s tím v klidu?

Mně je 63 let, to nemůžu z mé odpovědi vynechat. Čili už se na to dívám trošku s nadhledem. Kdybych byl mladší, asi bych přemýšlel, jak svou práci modifikovat, změnit, abych byl nadále užitečný. Protože samotným psaním se člověk neuživí. Zatím to píše, jestli si smím dovolit tolik pýchy, trošku hůř než já, ale ne o moc – to je první problém.

Druhý problém je, že podstatně levněji. Licence ChatuGPT-4 na měsíc stojí dvacet dolarů. To opravdu není moc. Takže ekonomický tlak, aby se lidé v těchto profesích nahrazovali, bude obrovský.

Dotaz od paní doktorky, píše: „Jsem lékař. Pacient mi říká své potíže a při tom se nějak tváří a má určité emoce. To vše může vypovídat o síle problému. Bez emocí by to všechno mohlo vyznít úplně jinak. Dokáže umělá inteligence přečíst i tohle?“

Dokáže. Lidské emoce dokáže přečíst velice dobře, pokud jí k tomu dáme vstupy – kameru, mikrofon a snímat člověka. Potom dovede emoce analyzovat možná lépe než průměrný člověk.

To znamená, když spolu povedeme rozhovor a já budu robotem, vy budete sedět na senzorické židli, která bude měřit váš tep, potivost, míru nervozity, vnitřní klid, úsměv. A bude tu kamera, tak ten rozhovor udělám líp než Lucie Výborná.

Možná dokonce i bez všeho toho démonického technického vybavení, které jste popsala. Myslím, že mikrofon, kamera a velmi dobrý algoritmus by na to stačil také. Nerad to říkám, ale je to tak. Naše profese – vaše i moje – jsou v blízké budoucnosti vysoce nahraditelné.

Rutina vs. tvořivost

Které profese jsou ještě vysoce nahraditelné?

To se uvidí. To je velice zajímavá otázka, protože máme všichni konvenční představu o tom, co je tvořivá práce, a co není. Věříme tomu, že z tvořivé práce nás nikdo vyšoupnout nemůže. Dobře, zmechanizuje se to, ale jen ty rutinní činnosti. Ale co je doopravdy rutinní činnost, a co ne – o tom rozhodne svými schopnostmi umělá inteligence tím, co bude umět místo nás dělat dobře, a co špatně. Ono se to trošku špatně odhaduje.

Myslím si, že perfektní tip na práci, ze které vás nikdo nevyšoupne, je kadeřnice. To je činnost, kterou budou asi dělat lidé velice dlouho, protože nechat si okolo hlavy běhat s nůžkami nějakého robota, to nikdo nebude moc chtít. A zautomatizovat takovou činnost je velice obtížné.

Druhý pól je třeba psaní esejů. Což je výsostně lidská činnost – posuzujeme podle toho, jestli jsou lidé chytří, nebo hloupí. Ve školách se z toho skládají zkoušky. A tohle bude umět AI bezvadně.

Změny do 10 let?

Jaký je časový horizont nahrazování jednotlivých profesí? Vím, že chci, abyste věštil z křišťálové koule, ale jako technologický redaktor víte, jak rychle se pracuje na vylepšování těch jednotlivých jazykových modelů.

Hodně rychle. Záleží na tom, jestli jsme teď dospěli na nějaký vývojový schod, na kterém nějakou dobu zůstaneme, nebo jestli se ukáže, že tudy moc dlouho už cesta nevede, a bude potřeba na další schod. V prvním případě se dočkáme obrovských změn ve společnosti nejpozději do deseti let. Myslím, že dřív. V tom druhém se to nedá odhadnout, protože nalezení dalšího schodu je špatně předvídatelné.

Pojďme se bavit o tom, co dobrého se stalo za uplynulý rok v technologiích. Co bychom měli vědět a z čeho bychom mohli mít radost?

Umělá inteligence znamená více než jazykové modely, se kterými si povídáme. Není to jen ChatGPT. Jsou i její méně viditelné části a složky. Vědní obor sám o sobě je daleko širší. Nejzajímavější pokrok je právě v těch málo viditelných částech.

Například biologům velice silně umělá inteligence pomáhá v odhalování struktur molekul proteinů bílkovin, které jsou základem života. Tímhle způsobem se dá velice zkrátit cesta k novým lékům a k pochopení toho, jak všechny pochody uvnitř těla fungují. Tady je ten pokrok značný. Syntetická chemie z tohoto oboru velice profituje. To jsou dobré věci. Máme lepší modely předpovídání počasí, než jsme měli. Efektní část – to povídání s ní – je jenom kousíček.

Existují technologie, které dokážou rozpoznat, zda je text vytvořený člověkem, nebo chatbotem? A o jakých dalších zásadních vynálezech kromě umělé inteligence, bychom měli vědět? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.