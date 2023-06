Cibulka: Umělá inteligence nás všechny nenahradí. Výsledky jsou slabší, než jsem čekal

Umělá inteligence stále více proniká do našich životů, což ale přináší i mnohá rizika a otevírá diskusi o využívání umělé inteligence a jejím vlivu na naši společnost. „Velmi špatně ji přinutíme, aby dělala přesně to, co chceme, a naopak velmi těžko zakážeme, aby dělala něco, co nám se nelíbí,“ upozorňuje datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Chyba systému Praha 14:13 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chyba systému | Foto: Vladimír Staněk | Zdroj: Český rozhlas

Uvádí příklad jedné české advokátní kanceláře, která přišla s vlastním robotem, o němž tvrdí, že neposkytuje právní rady, ale pouze vysvětluje její fungování. „Nicméně ve chvíli, kdy se člověk vhodně zeptá, tak zjistí, jaké příkazy mu tvůrce dal, a je velmi snadné je obejít. A za chvíli už chatbot říká, že je advokát a snaží se poradit. A radí vám nesmysly,“ dodává.

Novinářce Apoleně Rychlíkové současná verze chatbotu připomíná umělou inteligenci z filmů, kde bývá milá a přátelská. „To mi přijde nebezpečné, protože nás to může ukolébat. Narazila jsem na to, že někteří lidé s psychickými problémy tu aplikaci využívají jako formu terapie. Lidská touha najít pochopení je samozřejmá, ale nahrazovat tak kvalifikované profese je nebezpečné,“ zdůrazňuje.

„Nikdo nečeká, že nám vrtačka doma bude dělat toasty a nikdo ji tak nepoužíváme. Stejně tak je riskantní tyto chatboty z nepochopení používat jako terapeuta nebo advokáta,“ přitakává Cibulka.

Komentátor David Klimeš podotýká, že chatboty, které aktuálně pobláznily svět, nejsou nic až tak nového. Připomíná třeba Tay od Microsoftu, který byl v roce 2016 zastaven nedlouho po svém spuštění, když začal rasisticky urážet uživatele.

„Spíš jsou teď uživatelsky mnohem příjemnější a myslím, že spoustu politických projevů a PR článků už nebudou psát mladí lidé v komunikačních agenturách, ale chatbot jim nabídne několik variant a oni si otestují, co nejvíc zabere. Mám obavy, že to nebude změna kvalitativní, ale kvantitativní a že budeme těžko hledat autora textů, protože tam třeba žádný už ani nebude,“ poznamenává.

Dobrý sluha?

Jako filmařka si Rychlíková dokáže představit, že za ni bude filmy režírovat robot – a jak v nadsázce dodává, možná lépe než ona sama. Současně si ale všímá i nastalé morální paniky, pokud jde o budoucnost novinářské profese.

„Možná je dobré to využít k debatě o tom, co novináři přinášejí společnosti a v čem spočívá jejich nenahraditelnost. A pokud si to nebudeme schopní obhájit před umělou inteligencí, tak je otázka, jestli tu práci skutečně máme dělat,“ pokračuje Rychlíková.

Podle Cibulky by si lidé měli tuto technologii nejdříve vyzkoušet a udělat si představu, co opravdu dokáže. „My to testujeme – a ne že by to za nás psalo články, ale hledáme cesty, jak by nám to mohlo ulehčit práci od nějakých rutinních úkolů. A musím říct, že na začátku jsem byl nadšenější, než když jsem se tomu pak začal věnovat,“ přiznává.

Konkrétní implementace výstupů umělé inteligence je prý náročná a výsledky spíš slabší, než očekával. Věří ale, že do budoucna může novinářům ulehčit od kancelářské práce a díky tomu budou moci trávit více času v terénu.

„Není to řešení všech našich problémů, nenahradí nás to všechny. Ne, nebudeme si moci všichni vzít volno, protože to za nás udělá umělá inteligence,“ míní.

„Nelze přestat toho golema krmit, ale ten golem může dělat věci, které nám skutečně usnadní život. Ale neměl by to být ten finální advokát, terapeut, šéfredaktor toho jednotlivého média. To určitě ne,“ konstatuje Klimeš.

