Sekundy namísto hodin. Umělá inteligence pomůže v boji s dezinformacemi, vytvoří podklady pro novináře

Umělá inteligence by v budoucnu mohla bojovat proti dezinformacím. Cílem mezinárodním projektu je sesbírat veškeré informace o tématu tak, aby je pak člověk mohl sám správně vyhodnotit. Důležitou součástí je česká aplikace studenta Vysoké školy Ekonomické v Praze, která z dlouhých textů během několika sekund vytvoří jednoduchý souhrn. Praha 9:30 12. února 2023

„Já jsem si vybral ze stránky politiFakc.com náhodné tvrzení pana prezidenta Bidena, který tvrdí, že po dobu jeho působení fakticky vzrostla zaměstnanost,“ říká Peter Vajdečka z fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické, autor aplikace, která z dlouhého textu dokáže velmi rychle udělat krátký odstavec.

Původní článek má okolo 1200-1300 slov, která Vajdečka zkopíruje do prvního vstupního políčka a do dalšího políčka zkopíruje celý report, dá sumarizovat a teď, během pár sekund, tří nebo čtyř, aplikace udělá krátký souhrn.

„A ještě když si povím, že je to zajímavé, chci delší souhrn a nastavím to na nějakých 240 slov, vidíte, že je ten souhrn podstatně delší. Takže si uživatel může zvolit délku textu,“ vysvětluje Vajdečka.

Krátké shrnutí bylo na 150 znaků, výrok o růstu zaměstnanosti za úřadování prezidenta Bidena je podle něj poloviční pravda. Biden říká pravdu, zaměstnanost se zvýšila, ale expert v článku zmiňuje, že se dá těžko určit, zda je to za jeho éry, protože ta ještě neskončila.

„Stejný závěr by vyplynul i po přečtení celého článku, problém je v tom, že mi to nezabere 2,66 sekundy, ale několik hodin nebo den,“ směje se vědec.

Základem aplikace je neuronová síť, která využívá databáze čtyř velkých webových serverů s milióny slov.

„Člověk se milion textů nenaučí, ale právě umělá inteligence se dokáže milion textů naučit, aby každý dokázala nějakým způsobem generovat,“ dodává.

Boj proti dezinformacím

Aplikaci mladý vědec vytvořil v rámci diplomové práce a v prestižní soutěži IT SPY s ní skončil třetí. Podle Vojtěcha Svátka z katedry informačního a znalostního inženýrství je cílem mezinárodního projektu vytvořit podklady pro novináře, kteří bojují proti dezinformacím.

„Sdružovat, shlukovat různá tvrzení, která jsou si podobná, tak aby editorovi přišla nějaká množina tvrzení a oni napíší jenom jeden článek, který bude vysvětlující pro celou množinu,“ vysvětluje Svátek.

„Tvrzení třeba přicházejí v různém časovém horizontu, jsou formulována jinými slovy, ale souvisejí spolu, vlastně vyjadřují to samé, co může být dezinformační,“ pokračuje.

Umělá inteligence tak nebude sama rozhodovat, co je a co není dezinformace. Zároveň by měla autory vysvětlujících článků nasměrovat k odborným názorům.

„Pomocí doporučovacího systému můžeme editorovi doporučit vědecké články, aby si mohl dohledat nějaké úseky v odborné literatuře, aby dostal argumentaci a kontakt na autory těch odborných článků,“ říká Svátek.

„A autorizované informace může použít v rozboru a rozhodně to bude mít větší věrohodnost, než když se řekne, to psal nějaký aktivista,“ dodává.

Na systému umělé inteligenci proti dezinformacím se vedle Vysoké školy ekonomické podílejí odborníci z Francie, Velké Británie, Rakouska a Portugalska.