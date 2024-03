Umělá inteligence jako součást vyučování. Rozvíjet dovednosti pomáhá žákům i učitelům

Mluví na nás robot, hýbou se mu rty a oči. Právě pohyby v improvizovaném obličeji s plastovýma očima a pusou, která vypadá jako ohýbaný drát, ale hlavně slovní reakce na zadané otázky vycházejí z použití umělé inteligence.

Barevného robota naprogramoval student prvního ročníku pražské Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Štepán Havelka.

„Robot funguje tak, že má na sobě malý počítač, který dostává signály z hlavního počítače, a ten mu říká, co má dělat, a tohle všechno můžeme dělat pomocí knihovny od vývojářů, kterou potom používáme v programovacím jazyku Python. Stačí, abych zadal nějakou otázku do počítače, a přes ChatGPT získá počítač odpověď a tu odpověď i s tím, jak se má hýbat, předá hlavní počítač mikropočítači v robotovi,“ popisuje Štěpán svůj výtvor.

Vedení školy studentům využívání umělé inteligence umožňuje i ve známkovaných pracích, pokud to dopředu oznámí. To má rozvíjet i kritické myšlení. „Studenti dostávají úkol od učitelů přímo takový, aby využili ke zpracování tématu AI a potom zjistili, analyzovali, kde udělala chybu, co je správně,“ vysvětluje ředitel školy Radko Sáblík.

Umělou inteligenci využívají třeba i žáci na základní škole Vitae. Děti v šesté třídě tam například připravují prezentace aktuálně probírané látky z obrázků, které jim na základě klíčových slov vytvoří počítačový program.

„Teď jsem zadala noční obloha s hvězdami a zadala jsem, že to má být fotografie, a můžu si vybrat, jestli má být nakreslená třeba akvarelem. Taky si můžeme vytvořit třeba plakáty nebo nějakou prezentaci a našli jsme si video a do toho vkládáme různé texty a generujeme obrázky,“ říká Viky, které je 11 let a pracuje na projektu se svou skupinkou.

I sami učitelé můžou využívat umělou inteligenci třeba k podkladům pro slovní úlohy nebo slovní hodnocení. Z průzkumu Národního pedagogického institutu mezi školami vyplývá, že víc než polovina z nich zatím s umělou inteligenci zkušenosti nemá.

„My jsme oslovili 4600 škol a z toho odpovědělo přes 900 zástupců vedení a přes 600 učitelů, takže dohromady přes 1500 respondentů. Z praxe si myslím, že mají strach. Je to téma, se kterým neumíme pracovat a nevíme, jak ten nástroj správně využít. A to je náš úkol to zjistit a učitelům předávat,“ říká Iveta Böhmová z NPI.

Národní pedagogický institut školám nabízí kurzy využití umělé inteligence, které vedou lektoři se zkušenostmi z praxe.