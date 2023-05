EU a USA chtějí zavést dobrovolná pravidla pro umělou inteligenci. Zákon ale nevznikne včas

Evropská unie nyní pracuje na komplexním systému regulace odvětví umělé inteligence. Ten by sice mohl být první na světě, ještě však musí projít legislativním procesem. „V nejlepším případě to vstoupí v platnost za dva a půl až tři roky. To je zjevně příliš pozdě,“ uvedla Vestagerová před zasedáním evropsko-americké Rady pro obchod a technologie ve Švédsku.

Po zasedání vyjádřila přesvědčení, že návrh dobrovolného souboru pravidel může být připraven během několika týdnů. To by podle ní mělo umožnit, aby „velmi brzy“ vznikla konečná podoba souboru pravidel, k jehož dodržování by se firmy působící v oblasti umělé inteligence mohly zavázat, napsala agentura Reuters.

„EU a USA sdílejí společný názor, že technologie v oblasti umělé inteligence přinášejí velké příležitosti, ale představují rovněž rizika pro naši společnost,“ uvedly EU a USA ve společném prohlášení. Blinken označil diskuzi o umělé inteligenci s evropskými kolegy za „intenzivní a produktivní“.

Dodal, že EU a USA by měly sehrát důležitou roli při vytváření dobrovolného souboru pravidel pro umělou inteligenci, který by mohly využít i další země s podobným smýšlením. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton už minulý týden uvedl, že EK bude společně s americkou technologickou společnosti Alphabet pracovat na vytvoření dobrovolné dohody o pravidlech v oblasti umělé inteligence.

Firma Alphabet je majitelem internetového vyhledávače Google a Breton se minulý týden v Bruselu setkal s jejím šéfem Sundarem Pichaiem. „Se Sundarem jsme se shodli, že si nemůžeme dovolit čekat, než začne regulace umělé inteligence skutečně platit,“ uvedl eurokomisař po schůzce.

Umělá inteligence se v poslední době dostala do centra pozornosti zejména díky chatovacímu systému ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem. Firma koncem loňského listopadu ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti a systém si rychle získal popularitu.

Zároveň však začaly narůstat obavy z negativních společenských dopadů takovýchto systémů, například z jejich využívání k šíření dezinformací. ChatGPT patří do kategorie generativní umělé inteligence a dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se podobně jako člověk učí jak odpovídat na podněty uživatelů. „Generativní umělá inteligence zcela mění pravidla hry,“ uvedla Vestagerová.