Uniklý dokument o technologii na rozpoznávání obličejů: Unie zvažuje zákaz až na pět let

Evropská komise zvažuje dočasný zákaz technologie rozpoznávání obličejů pomocí umělé inteligence. Vypovídá o tom „bílá kniha", kterou zveřejnil server Euroactiv. V období tří až pěti let by technologii mohly používat bezpečnostní složky a vývojáři a na veřejných místech by byla zakázána. Technologie umožňuje snímat obličeje bezpečnostními kamerami a kontrolovat je v reálném čase se seznamem sledovaných, který je často sestavován policií. Brusel 15:06 19. ledna 2020

Zákaz by mohl přerušit projekty členských států, které chtějí rozpoznávání obličejů zavádět. Například Německo plánuje technologii použít na vlakových nádražích nebo na letištích a Francie plánuje začlenit rozpoznávání do systému videodohledu.

Dokument o osmnácti stranách navrhuje, aby se zavedla nová pravidla pro posílení stávajícího práva na soukromí a ochranu dat. Regulátoři Evropské komise chtějí mít v období tří až pěti let čas na to, jak zabránit zneužívání technologie. Výjimku by mohly dostat bezpečnostní projekty a výzkum a vývoj technologie, uvádí BBC.

Brusel hledá různé možnosti, které by řešily etické a právní otázky používání umělé inteligence při rozpoznávání. Jeden takový plán uvažuje o zavedení dobrovolného etického kodexu pro developery, za který by firmy dostaly na oplátku zlatý štítek.

Komise dále hledá pravidla pro vládní úřady a používání právně závazných nástrojů EU, pokud jde o „vysoce rizikové aplikace umělé inteligence“ v oblastech jako zdravotnictví, doprava, policie a soudnictví, uvádí britský Guardian.

Regulace umělé inteligence

Finální verze by měla vyjít v únoru jako součást širšího přepracování regulace umělé inteligence. Komise si před konečným rozhodnutím vyžádá zpětnou vazbu. Návrhy by měla představit šéfka pro digitální a antimonopolní ochranu Margrethe Vestagerová.

Mluvčí Evropské komise odmítl pro Guardian únik dokumentu komentovat. Dodal, že Evropa musí jednat jako jedna, aby maximalizovala výhody umělé inteligence, a že důvěra a bezpečnost EU bude proto středem strategie Unie.

Jedním z největších podporovatelů umělé inteligence je Čína. BBC uvádí příklad rozpoznávání obličejů umělou inteligencí pro ověření identity v šanghajských lékárnách při nákupu určitých léků. Jednotlivci, kteří si kupují například léky s psychotropními látkami, musí podstoupit ověření totožnosti pomocí umělé inteligence. Čína se tím snaží předejít častému nákupu léku, ze kterých se vyrábí drogy.