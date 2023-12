Učení umělé inteligence často trvá déle než to udělat ručně. Umí být ale užitečná, říká datař Kašpárek

„Umělá inteligence je ‚buzzword‘ letošního roku,“ říká Michal Kašpárek, editor redakce datových novinářů Českého rozhlasu, který se věnuje osvětě o AI a v září 2023 mu vyšel román Fosilie. „Mnoho lidí nyní tvrdí, že už brzo budou všechny kancelářské práce – nebo velká část z nich – automatizované. Ukazuje se ale, že je tu spousta jak technických, tak institucionálních překážek, proč se to zřejmě ještě nějakou dobu nestane.“ HOVORY Praha 6:48 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Publicista a spisovatel Michal Kašpárek | Foto: Alžběta Ressnerová

Mnohé nástroje jsou podle něj ale velmi užitečné. „Mám například jednu šablonu, která dokáže překvapivě dobře odhalit místa, kde člověk, který psal nějaký zpravodajský text, fandí jedné z těch dvou stran – i kdyby třeba jen tím, že tam něco chybí,“ popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michal Kašpárek se věnuje osvětě o umělé inteligenci, je editor redakce datových novinářů Českého rozhlasu a v září 2023 mu vyšel román Fosilie

Většímu nasazení umělé inteligence prý nejvíce brání, že u každé kancelářské práce neřešíme jen texty, které by nám dané nástroje pomohly generovat, ale spoustu věcí okolo. Například každá redakce má svůj úzus v délce titulků apod. „Naučit toto umělou inteligence vezme často víc času než to udělat postaru ručně.“

Budoucnost moc Kašpárek předpovídat nechce, obor umělé inteligence je na to prý až moc dynamický. „Nebyl bych překvapený ani tím, že za 10 let se část prací vypaří a část bude razantně proměněná. A ani by mě zvlášť nepřekvapilo, kdyby šlo prostě o další nástroj, který máme k ruce, tak jako dnes kancelářské balíky a podobný software.“

Co ho inspirovalo k napsání románu Fosilie? Jaká je práce editora a život s ADHD? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu. Moderuje Lenka Buriánková.