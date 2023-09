Umělá inteligence si umí asertivně vymýšlet, varuje expert. Školám radí, jak ji ověřovat a zapojit do výuky

S příchodem žáků a učitelů do škol se opět otevírá diskuze, jak ve školách pracovat s umělou inteligencí. Národní pedagogický institut proto připravil pro učitele, ředitele, žáky i rodiče soubor doporučení, jak AI ve výuce používat. „Umělá inteligence si asertivně dokáže vymýšlet, je potřeba ji ověřovat,“ upozorňuje v rozhovoru pro Radiožurnál vedoucí oddělení Digitalizace ve vzdělávání institutu Ondřej Neumajer. Praha 13:16 19. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S příchodem žáků a učitelů do škol se opět do diskuzí dostává otázka, jak ve školách pracovat s umělou inteligencí | Zdroj: Shutterstock

Co v dokumentu doporučujete učitelům? Jak mohou s pomocí AI vylepšit vyučování?

Sada doporučení hovoří o tom, aby AI vnímali, aby ho vzali v potaz, aby se s fenoménem umělé inteligence seznámili, snažili se ho nezakazovat, stanovali si pravidla ve škole, ve třídě, otevřeně o tom komunikovali. Důraz klademe na to, aby kriticky vyhodnocovali a ověřovali to, co jim umělá inteligence říká, protože si velmi asertivně dovede vymýšlet věci, které vůbec nejsou pravda.

Máme sadu aktivit pro učitele a nabízíme i semináře pro celou sborovnu, pro všechny školy zdarma, říká vedoucí z Digitalizace ve vzdělávání Ondřej Neumajer

Snažíme se jim vysvětlit, že když používají umělou inteligenci, je potřeba ji citovat, protože je to autorské dílo. Snažíme se vysvětlovat, že nemají dávat osobní údaje umělé inteligenci. A aby rozvíjeli schopnost klást otázky nebo formulovat „prompt“, jak se tomu odborně říká.

Jaký mají učitelé k umělé inteligenci postoj? Jak velká část s tím už pracuje a jak velká část ji odmítá?

My jsme čekali na začátek školního roku, kdy jsme všem školám a učitelům rozeslali velké dotazníkové šetření, ale výsledky budeme mít tak za 14 dní. Známe ale výsledky agentury, která zjišťovala veřejné mínění před prázdninami, a 15 procent české populace si to už před prázdninami vyzkoušelo, takže očekávám, že přibližně stejná míra bude ve školách.

Chystáte se učitele v tomto směru vy jako institut nějak dovzdělávat?

Samozřejmě, to je jedno z největších témat – minimálně v digitalizaci, které je neskutečně rychlé, takže to je velmi obtížné a teprve vznikají nástroje. Do školy se dostávají vždycky až aplikované – ještě v přípravném týdnu jsme vydali ta doporučení a teď máme velkou sadu mnoha aktivit pro učitele.

Máme nový web revize.edu.cz, vytváříme podcasty, KYBcast a DIGI IN, které se na tohle zaměřují. Máme vzdělávání, a to formou online webinářů i prezenčních seminářů pro celé sborovny, kdy naši lektoři přijedou přímo do školy. V každém kraji máme krajského ICT metodika, který může školu navštívit a poskytnout jim podporu, nebo máme dokonce i IT guru, což je technik, který pomůže třeba se zapojením hardwaru.

Těch opatření je skutečně velké množství a možná je dobré zmínit, že všechny jsou pro školy zdarma.

Co s obavami učitelů o plagiátorství? Jak vyučovat s umělou inteligencí a co o ní vyučovat? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.