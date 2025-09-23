Urologii v Kladně pomáhá u operací robot. Nemocnice chce užívání rozšířit i na další oddělení
Lékaři z urologie kladenské nemocnice nově využívají k některým zákrokům robotický operační systém. Je to robot, který jim pomáhá provádět přesné operace. Nemocnice dokončila zkušební provoz, který trval od května. Teď otevřela Centrum robotické medicíny.
Robotický systém kromě lékařů urologie začalo využívat také chirurgické oddělení. Dohromady za sebou k včerejšímu dni mají 85 úspěšných zákroků s využitím systému, nejčastěji u pacientů s nádory prostaty a ledvin. Nemocnice chce užívání rozšířit a centrum by mělo navázat spolupráci s dalšími odděleními, na řadě je třeba oddělení gynekologie.
Podle primáře urologie Jiřího Kočárka má systém několik výhod. „Pokud se budeme bavit o pacientech, tak je tam jednoznačně větší přesnost, preciznost té operace. Dá se daleko lépe šetřit, oddělit zdravé od nemocného, když to řeknu laicky. A pro nás operatéry to má výhodu, že si samozřejmě můžeme sednout, opřít si lokty, opřít si hlavu,“ řekl pro Český rozhlas Střední Čechy.
Doplnil, že chirurgický robot neudělá v dnešní době zatím nic bez operatéra, který na dálku ovládá všechny jeho úkony.
Celkové náklady na pořízení systému byly 55 milionů korun, z toho 38 jich dal Středočeský kraj.
Náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS by chtěl, aby se robotická medicína rozvíjela ve všech krajských nemocnicích. „Nejdál je zatím Příbram, kde se už veřejnou zakázkou soutěží dodávka. Kolín a Mladá Boleslav to má už schváleno přístrojovou komisí. Benešov bude na podzim žádat přístrojovou komisi o schválení,“ zhodnotil.
Využití se podle něj nabízí vždy v první řadě právě na urologii. Konkrétní zákroky jsou třeba odstranění celé prostaty kvůli rakovině, odstranění části ledviny, nadledviny a močového měchýře.