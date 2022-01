Odborník: Začít řešit rizika 5G sítí u letišť měsíc přes nasazením je pozdě. V Evropě to máme vyřešené

Provozovatelé sítí v USA opět odložili spuštění mobilní 5G sítě v okolí některých letišť. Podle aerolinek a Federálního úřadu pro letectví by nová síť, která nabízí vyšší rychlost přenosu dat a širší pokrytí, mohla rušit signál a ovlivnit citlivé přístroje letadel. „Letecká agentura ty firmy podezřívá z přístupu: nejdřív to spustíme a potom to opravíme,“ řekl Radoižurnálu Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Praha 20:27 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Aleše Špidly v Evropě stejný problém jako v USA nemáme, protože používáme odlišné výkony přístrojů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžeme krátce nastínit, o jaké technické parametry a argumenty opírají americké aerolinky zmíněné obavy?

Je to prostá fyzika. Pokud máte dvě zařízení, která vysílají signál o stejném nebo blízkém kmitočtu, dojde k interferencím a navzájem se ruší. Pokud jsou nějaké informace postavené na spolehlivém přenosu těch signálů, dojde k jejich zkreslení, což u letadla, které přistává za snížené viditelnosti, může být třeba u měření výšky opravdu problém.

Takže výhrady amerických aerolinií nebo Federálního úřadu pro letectví jsou podle vás podložené?

Každá strana – Federální úřad pro letectví i Federální komise pro komunikaci, což je druhá strana sporu – to má něčím podložené. Letci argumentují „vy nás budete rušit“. A ti, kteří provozují vysílače, říkají: „Ne, protože my to máme bezpečné.“

Letecká agentura firmy podezřívá z přístupu „nejdřív to spustíme a potom to opravíme“. K problému tam opravdu docházet může, protože ve Spojených státech se používají vyšší výkony vysílačů. Není to jen o frekvencích, ale také o tom, jak silný výkon vysílače vysílají. Kdyby se výkon snížil, na čemž se nakonec dohodli, tak k interferencím nemusí docházet.

A máte vysvětlení, proč jsou kmitočty 5G sítí a dotyčných přístrojů v letadlech nastaveny z laického pohledu tak blízko? Na rozdíl třeba od Evropy, kde podobná rizika údajně nehrozí, jak už loni v prosinci ujistila i agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví.

V Evropě to tak skutečně je, mimo jiné i proto, že tady máme o něco nižší výkony. Například Kanada to ale dočasně do roku 2023 vyřešila tím, že nařídila snížení kmitočtů, čímž se zvětšila vzdálenost kmitočtů těch zařízení.

Podezřívám ty dvě agentury, že spolu dosud nemluvily, protože začít to řešit měsíc před nasazením je opravdu pozdě. Specifikace 5G sítí už je známá několik let a teď to už mělo být dávno vyřešené na základě analýzy rizik, co se může stát, když se to spustí.

V úterý situaci komentovala i mluvčí prezidenta Joea Bidena, podle níž si Bílý dům přeje vyřešení sporu pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Vidíte v dohledné době reálně nějakou dlouhodobou dohodu mezi aerolinkami a telekomunikačními společnostmi?

Ta dohoda už je uzavřená. Budou pracovat na snížení výkonu, na odstranění nebezpečí interferencí a vysílače kolem letišť se spustí až za šest měsíců. Je několik možných řešení - buď to úplně zakázat, nebo snížit výkon vysílačů, nebo posunout i kmitočty. 5G sítě tady ale budou, ať chceme, nebo nechceme. A lítat se také bude.