V Age of Empires II budete moct vést do bitvy husity v čele s Žižkou, uvedli autoři hry

Legendární strategie Age of Empires II se v srpnu dočká rozšíření Dawn of the Dukes (Úsvit vévodů), které hráčům nabídne příběhové kampaně za Čechy a Poláky. V případě Čechů vydavatelé lákají na boje za husity, se kterými budete v horách a lesích čelit početnějším vojskům Svaté říše římské. Klíčové tak bude taktické rozmístění nových jednotek vozové hradby, vojáků s ručnicemi a houfnic.

Hrdinou, kterého se hráči ujmou, bude v české kampani jednooký Jan Žižka, vůdce husitů, který si vzal za své kázání Jana Husa a postavil se Zikmundu Lucemburskému, který chtěl všechny vyznavače husitského kázání zničit. „Zpečeťte odkaz jednoho z největších generálů historie tím, že proměníte prosté rolníky v disciplinované vojáky a triumfálně je povedete proti rytířům Svaté říše římské,“ lákají autoři na oficiálních stránkách hry.

Age of Empires II je strategická hra, kde se hráči ujímají velení nad jednotkami vojáků rozmanitých národů, které následně vedou proti nepříteli. Tím může být jak umělá inteligence, tak i další hráči. Age of Empires II vydala společnost Microsoft v září roku 1999 a v komunitě hráčů je považována za jednu z nejlepších strategických her vůbec. Za svou existenci se dočkala již několika příběhových rozšíření a také vylepšení grafiky, aby si ji mohli zahrát fanoušci i dnes.

Svou kampaní za husity se Age of Empires II přidává ke hrám jako Kingdom Come: Deliverance či Hearts of Iron, které se také zajímají o historické události z území dnešního Česka.

O vydání nového rozšíření v pondělí informoval server Lupa.cz.