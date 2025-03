V Jihlavě vyrábí dveře z nápojových kartonů. Na jedny jich padne asi tisícovka

Češi ročně vytřídí přes 4000 tun nápojových kartonů. To je v průměru půl kila na obyvatele. Vyplývá to z dat společnosti EKO-KOM, která se recyklací odpadu zabývá. Nejčastěji se pak ze starých kartonů vyrábí nový papír nebo izolační či stavební materiál. Jihlavská firma ale našla nový způsob využití - nápojové kartony očistí, rozemele, slisuje a vyrobí z nich dveře. Jihlava 22:36 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Designové dveře z nápojových krabic | Foto: Veronika Vohralíková | Zdroj: Český rozhlas

Obchodní ředitel společnosti Sapeli Marek Sedlák ukazuje dveře se zvláštně nesourodou barevnou strukturou. Na jedny padne zhruba tisíc nápojových kartonů. A na některých kouscích je ještě k rozeznání text.

„Inspirovaly mě k tomu moje dospívající děti. Viděl jsem, jakým způsobem si vybírají třeba oblečení a že je ekologická udržitelnost jakéhokoli produktu pro mladou generaci důležitá. Chceme to využít i při výrobě dveří,“ popisuje pro Radiožurnál.

Následně vstupuje do výrobní haly. „Procesně se výroba těchto dveří neliší od výroby běžných dveří. V tomto roce jsme to uvedli do běžné prodejní sítě a objednávky se k nám začínají dostávat,“ říká Sedlák.

Dveře ale nejsou jediným produktem, který na Vysočině vzniká z recyklovaného odpadu. Mají to také modrobílý obal na notebook z kompletně recyklované textilie. „Momentálně šijeme dárky pro studenty prvních ročníků VUT v Brně,“ popisuje Vlasta Teclová.

Výrobky z recyklovaných materiálů | Foto: Veronika Vohralíková | Zdroj: Český rozhlas

S kolegyněmi v šicí dílně v Chotěboři spolupracuje s firmou, která už přes deset let vyrábí z recyklovaného textilu kancelářské potřeby.

„Vyrábět něco praktického z něčeho, co by jinak mohlo být odpadem, je nesmírně zajímavá a smysluplná cesta. A navíc takto měníme i pohled na reklamní předměty a klademe důraz na jejich udržitelnost,“ míní zakladatelka společnosti Forwear Markéta Brychová.

Podle české Asociace odpadového hospodářství lidé nejvíce třídí papír, kov a plasty. Právě ty je ale zároveň nejtěžší zpracovat, protože lidé do kontejnerů vyhazují až 40 různých druhů plastů, které je následně potřeba nejdříve vytřídit.

Nápojové kartony jsou ve dveřích viditelné | Foto: Veronika Vohralíková | Zdroj: Český rozhlas