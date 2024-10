V Terezíně začíná 3D skenování Velké pevnosti. Pomocí laseru a dronů vznikne detailní model města

Model města bude zatím sloužit hlavně zvídavým turistům, kteří se dostanou i do dnes těžko přístupných míst. Město ho pak využije také k rozvoji infrastruktury a dalšímu plánování.

„V tuhle chvíli se to bude týkat celého území původního města. Skenování bude kombinací několik technologií – použije se tam LIDAR, laser a další zajímavé technické věci, primárně to ale bude uskutečněno pomocí dronů,“ vysvětluje vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Ústeckého kraje Jan Jelínek.

Drony budou skenovat nejen velkou pevnost jako celek ale i jednotlivé památky.

„Chceme se soustředit na 15 míst, které jsme ve spolupráci s městem Terezín a s Terezínem – městem změny vytipovali. Tam půjdeme do úplného detailu,“ přibližuje Jelínek.

To vítají i v samotném Terezíně. „Zatím všechny mapy, které jsou dostupné, jsou ploché – tedy 2D. 3D tomu dává plastičnost, tedy to, co nám jinak na mapách chybí,“ shrnul nezávislý starosta města René Tomášek.

Terezín | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Drony zachytí město a jeho výjimečnou architekturu ve skutečném světle, bez příkras. Přesto model čekají drobné úpravy. „Rádi bychom, aby tam nebyly popelnice, aby tam nebyly značky, auta nebo lidé. Abychom prostě měli holé město a v rámci toho abychom se uměli přenášet do jednotlivých etap jeho historie,“ nastiňuje Jelínek.

Terezín ve virtuální realitě

Model bude přístupný nejen široké české veřejnosti ale prakticky celému světu, a to například pomocí aplikace.

„Součástí této veřejné zakázky je i tvorba aplikace, která bude přístupná na tržišti, které se nazývá Metastore. Bude zpřístupněná do VR brýlí, takže si 3D model budeme moci nejen prohlížet, ale u těch 15 míst se opravdu i zastavit, a dokonce se před vámi budou objevovat i další informace, které si tam budete moci vyvolat. Chceme mít možnost to nabídnout i dalším komerčním institucím, jako jsou třeba herní společnosti a další, aby tento 3D model využily,“ doplňuje Jelínek.

Za vůbec první digitální 3D model města Ústecký kraj zaplatil 1,5 milionu korun. Vyloučené přitom není ani skenování dalších míst.