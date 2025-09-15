Ve Štětí vznikne první středoškolský obor v Česku zaměřený na 3D tisk. Podle ředitele otevře do tří let
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola ve Štětí se bude rozšiřovat. Nový obor se zaměří na metalický 3D tisk a půjde tak o první středoškolský obor svého druhu v Česku. V nové budově vznikne i prototypová laboratoř.
Místo pro nový pavilon už škola – respektive její zřizovatel Ústecký kraj – má, a to hned vedle stávající budovy v Kostelní ulici. Město Štětí teď ale musí ještě dokončit změny územního plánu.
Starosta Miroslav Andrt (nez.) uvedl, že zastupitelstvo by podle odhadů mělo plán schválit ještě letos. A pak už by se podle ředitele školy Jana Konvalinky mohlo začít s projektovými přípravami a následnou stavbou.
„Řádově v současné chvíli bych řekl, že se pohybuje kolem čtvrt miliardy korun. A co se týká těch nejhlavnějších produktů, výběrová řízení jsou již hotova a očekáváme návoz prvních technologií, a to ještě v tomto kalendářním roce,“ říká ředitel.
Z dalšího projektu škola už zafinancovala zmíněné první technologie, které by měla dostat v následujících dnech. Jde o metalickou 3D tiskárnu a 3D skener.
Metalický 3D tisk je doteď výsadou vysokých škol. Na úrovni středních škol se tento obor zatím nevyučuje, a právě této možnosti chce škola využít a začít vyučovat práci s uvedenými technologiemi v oboru zakončeným maturitou. Náklady na pořízení těchto moderních technologií jsou zhruba dvacet milionů korun a součástí první výbavy je i profesionální software.
„Díky takovým specializovaným softwarům, které dokážou generovat organický design známý z přírody, kdy se velice úsporně, ale efektivně některé prvky vyztužují a zpevňují,“ upřesňuje zástupce ředitele Libor Uher.
Vedení školy odhaduje, že první studenti by se do specifického oboru mohli začít hlásit do tří let.