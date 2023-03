Vymýšlení si a fantazírování jazykovému modelu GPT-4 zůstalo, přesto je tam posun, říká Koubský

Firma OpenAI tento týden zpřístupnila vybraným uživatelům novou generaci jazykového modelu GPT-4, která má být přesnější, spolehlivější, ale stále ne bezchybná. Podle společnosti má výrazně posílené mechanismy, které zabraňují tomu, aby model poskytoval odpovědi na nevhodný či nepovolený obsah. Mělo by jej tedy být mnohem těžší různými triky k něčemu podobnému přimět. Systém by si také měl méně vymýšlet nebo dávat nesmyslné reakce. Praha 22:27 18. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nový model GPT-4 | Foto: rafapress | Zdroj: Shutterstock

Model GPT-4 nově umí porozumět zadání nejen z textu, ale i z obrázku. Mimo to ale, žádné další detaily o tom, na jakém množství dat byl systém natrénován nebo jak jej vývojáři ladili, už OpenAI nezveřejnila.

Přístup k GPT-4 mají zatím jen uživatelé placené verze programu ChatGPT a také vybraní vývojáři aplikací. Společnost Microsoft také oznámila, že na novém modelu běží už nějakou dobu její chat ve vyhledávači Bing.

Na novou verzi a na to, jaký pokrok přinese, čekala celá internetová a IT komunita. Podle Petra Koubského, redaktora Deníku N, k jistému zlepšení došlo, ale stále je co vyvíjet.

„Já si myslím, že z hlediska toho, co na té předchozí generaci vadilo ze všeho nejvíc, to vymýšlení si a fantazírování, se zase tolik nezměnilo, aby to bylo impozantní. Mně to připomíná vtip z českého předválečného filmu, kde na třídní schůzku přijdou ustaraná maminka a pan profesor jí říká: ‚Paní Nováková, je to mnohem lepší, než to bylo, ale pořád je to nedostatečná,‘“ říká Koubský.

Dlouhá doba zpracování odpovědí

V modelu GPT-4 tedy jakýsi posun vidí, ale rozhodně ne ve spolehlivém vyhledávání informací, proto tento jazykový model nelze brát jako jejich zdroj.

Důvodem je ale především to, že GPT-4 není připojený k živému internetu a jde skutečně pouze o jazykový model, který, jak uvádí Koubský, všechno, co dělá teď, dělá napodobováním přirozeného jazyka.

Uživatelsky nepřívětivá může být doba trvání vyhledávání, která je oproti klasickým vyhledávačům nového modelu delší a musí se na výsledek čekat.

„V reálném praktickém použití by toto překážka byla a je otázka, jak moc je řešitelná, jak moc mohou vystupňovat výpočetní výkon, aby ta odezva byla plynulejší,“ vysvětluje.

Podle Koubského nejde ani o průlom v tom, že model z jednoduchého nákresu vytvořil velmi jednoduchou webovou stránku včetně jednoduchých interaktivních prvků, protože jde o schopnost, jíž disponoval už ve své předchozí verzi.

„Co je na tom nového je to, že tato funkce nebyla takto jednoduše zpřístupněná uživatelům. Toto je další příklad, na kterém je dobře vidět, kde bude hlavní použití těchto modelů, přinejmenším v té první fázi. Nebude to v úplné automatizaci našich činností, ale v interakci. V tom, že s tím modelem budeme nějakým způsobem spolupracovat a naučíme se na něj dívat jako na velice šikovného, zdatného, ale ne stoprocentně spolehlivého pomocníka,“ vysvětluje.

Už jde o byznys

Značná část AI komunity, výzkumníci i podnikatelé v této oblasti jsou zmatení z toho, že OpenAI nezveřejnila žádné podrobnosti o trénovacích datech nebo o množství parametrů tohoto modelu, o způsobu trénování či jiné další detaily, které u předchozích verzí zveřejňovala.

Firma se brání tím, že jde už o obchodní rozhodnutí a že jde také o bezpečnostní opatření, aby model nemohli zkopírovat lidé, kteří s ním mají špatné úmysly.

„Věda skončila, začal byznys, a to skokovou změnou teď hned. Je to jasné, protože v tom jsou potenciálně velké peníze a konkurence je vysoká, proto se tento krok dal čekat. V tuto chvíli je to veliký závod o peníze a o prvenství. Tam už se bude s vědeckými publikacemi a s otevřeností velice šetřit na všech stranách, nebude to jenom OpenAI,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu.