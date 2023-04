Věda pro děti: Čím se gumovalo před objevením gumy?

Ve starověku používali Římané a Řekové k zaznamenávání tabulky s voskem. Z nich se gumovalo lehce, pouhým zahřátím vosku. Ve středověku písaři mazali z pergamenu a papyru text pomocí pískovce nebo pemzy. Sice to fungovalo, ale spíše než mazání to bylo takové dření. Někdy se prodřel i sám materiál, na který se psalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čím se gumovalo před objevením gumy?

V Japonsku se k mazání používala jiná vychytávka – chleba, tedy přesněji řečeno jeho vnitřek. Sežmoulal se do kuličky a použil ke gumování. Později si tenhle chlebový systém oblíbili i v Evropě. Skvěle se s ním mazala právě obyčejná tužka s grafitovou tuhou.

A co naše klasická guma?

K jejímu objevu došlo omylem. Anglický vynálezce Edward Nairne omylem sáhne po kousku kaučuku a zjistí, že gumu je daleko lepší než chlebová kulička. Ve stejném roce, tedy 1770, s tímto objevem přichází i anglický chemik Joseph Priestley. Ten také jako první pojmenoval kaučuk slovem guma.

Přírodní kaučuk se získává naříznutím stromu kaučukovníku. Vytéká z něj bílé latexové mléko | Zdroj: Shutterstock

První gumy se ale po krátkém používání rychle začaly rozpadat a taky zapáchat. Neošetřená guma je totiž velmi citlivá a na vzduchu se rychle začne kazit.

Problém vyřešil až o skoro 70 let později americký chemik Charles Goodyear. Vynalézá totiž metodu vulkanizace. Díky hnětení za tepla a přimíchávání sazí nebo oleje se guma stala pružnější a odolnější.

Věda pro děti: Proč našim číslicím říkáme arabské, když je Arabové nevynalezli, ani je nepoužívají? Číst článek

O dalších 100 let později napadlo jednoho vedoucího papírnictví nechat si patentovat geniální a zároveň jednoduchý nápad. Tužku, která má na druhé straně gumu. Ještě to nebyla klasická gumová čepička, jakou známe dnes, ale objev to byl velký.

Nejenže kvůli opravě už nebylo třeba gumu nikde hledat, ale taky si ji museli koupit i ti, kteří ani nevěděli, že ji chtějí.

Přestože dnes, když chceme něco vymazat, hledáme většinou tlačítko delete, tak je guma stále v kurzu. Může mít různé barvy, tvary, stupně tvrdosti a vyrábět se dá z více materiálů. Existují gumy z vinylu, z moderních plastů nebo i ty syntetické.

Celý pořad Zvídavec si můžete poslechnout v audiu, je výše v článku. Další zajímavosti najdete na webu Rádia Junior.