Věda pro děti: Jak vypadaly první mobilní telefony a proč se jednomu z nich přezdívalo cihla?

Až o deset let později, tedy před čtyřiceti lety, se začal masově prodávat první komerční mobilní telefon na světě. Vyrobila ho společnost Motorola.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Víte, kolik vážil první mobil a co bylo v první SMS? Poznejte historii mobilních telefonů

Měl přezdívku cihla, protože vážil kolem jednoho kilogramu a měřil asi 30 centimetrů. Navíc měl tlačítka, dlouhou gumovou anténu a dovolit si ho mohli jen ti bohatší.

Na jedno nabití byl tento telefon aktivní maximálně osm hodin a jeho baterie unesla maximálně třicet minut dlouhý hovor. Mobily tehdy zkrátka vypadaly spíše jako vysílačka.

Takové telefony si tehdy uměly zapamatovat asi jen 10 telefonních čísel, měly jednobarevné displeje jako kalkulačky a rozhodně jste si na nich nemohli pustit žádné video nebo prohlížet fotky. Jen volat.

Věda pro děti: Čím se gumovalo před objevením gumy? Číst článek

I tak byl ale tento telefon prodávaným zbožím. Nejrůznější finančníci a další profese si tyto mobily mohly dovolit. Na trh se tak začaly uvádět další vylepšené varianty.

V osmdesátých a na začátku devadesátých let minulého století patřila Motorola na mobilním trhu ke špičce, ale později jí začala konkurovat finská Nokia. Později ale ani Motorola, ani Nokia nedokázaly udržet krok s nástupem chytrých telefonů, takzvaných smartphonů.

Jak šel čas s mobilními telefony | Zdroj: Shutterstock

Textovky a fotky

A co SMS? Dnes je to klasická součást každého mobilního telefonu, poprvé ale byla odeslána až v roce 1992. A to do Velké Británie. Její text zněl: Veselé Vánoce. A samozřejmě to bylo v angličtině.

Věda pro děti: Proč se při běhu rozvazují tkaničky a k čemu tohle zjištění vědcům pomůže? Číst článek

Textové zprávy měly nejprve hodně limitovaný počet znaků, a proto lidé přicházeli s textovými zkratkami, jako je LOL nebo PLS a taky s emotikony, tedy smajlíky vyjadřujícími emoce.

V roce 2000 přichází první mobil s vestavěným fotoaparátem, ale kvalita fotek rozhodně nebyla taková jako dnes.

A když do mobilního světa vstupuje americký Apple v roce 2007 s prvním iPhonem, který má barevný dotykový displej, vše se mění. Přestože prvním smartphonem byl IBM Simon v roce 1994, který měl také dotykový displej, zlom nastává až s iPhonem. Rok 2008 zkrátka mění to, jak vnímá smartphony veřejnost.

Dodnes Apple se svým iPhonem trhu s chytrými telefony dominuje. Mezi Androidy je zase nejpopulárnější Samsung. Vše se ale stále vyvíjí a jde kupředu.