Vědci z Vysokého učení technického v Brně vyvíjí speciální tepelný vypínač pro vesmírné mise

Pomáhat při vesmírných misích by mohlo speciální zařízení, které vyvíjí na Vysokém učení technickém v Brně. Jedná se o tepelný vypínač, který dokáže sám regulovat teplo v sondách nebo satelitech. Právě kvůli různorodým teplotám ve vesmíru se jejich elektronika může často přehřívat nebo podchlazovat. To může narušit samotný průběh mise.

Jakub Mašek z Leteckého ústavu spouští takzvanou termovakuovou komoru, která umí simulovat kosmické prostředí. Může tam nastavit teplotu od 80 stupňů po mínus 150 stupňů Celsia.

„Lze si to představit jako 30 centimetrů velké tubusy. A jsme schopni nastavit tlaky až 10 na mínus třetí Pascal, což odpovídá simulaci kosmického prostředí. A dále jsme schopni připustit oxid uhličitý pro simulaci marsovské atmosféry.“

Pak už v simulátoru může testovat právě třeba speciální spínač. „Toto zařízení bylo unikátně postaveno pro vývoj tepelného spínače,“ vysvětluje. Ten je především určen pro regulaci teploty v sondách nebo satelitech.

„Každá sonda nebo satelit má elektroniku, ta se nesmí přehřát ani podchladit. Na druhou stranu máme ve vesmíru velmi nízké a velmi vysoké teploty. Takže elektronika, baterie jsou potřeba tepelně izolovat. Je to vlastně univerzální zařízení, které může být použito na jakémkoliv satelitu, sondě nebo vozítku – ať už na Měsíci, na Marsu,“ říká Jakub Mašek.

Malá kulatá krabička

Vypínač by měl vypadat jako malá kulatá krabička a vážit okolo 150 gramů, tak aby se na elektroniku mohl lehce připevnit.

„Má pohybový pístek, který je složen z parafinové kapsle. Parafín je ten materiál, který se taví a pohybuje tím pístkem. Ten se posune, dochází k mechanickému sepnutí kontaktu, teplo se odvádí. Naopak když teplota klesne pod určitou hranici, dojde opět k tuhnutí parafínu, pístek se mechanicky pohne zpátky a kontakt se rozpojí a teplo se přestane odvádět.“

Brněnští výzkumníci vypínač zpracovávají přímo pro Evropskou kosmickou agenturu. Taková spolupráce podle Maška nebývá v univerzitním prostředí častá.

„Stali jsme se takzvaným prime contractorem, což je pozice, kdy je VUT primárním dodavatelem a přímo komunikuje s Evropskou kosmickou agenturou. Je to poměrně unikátní model pro českou vysokou školu.“

Tým vědců teď pracuje na vývoji prototypu vypínače. Pokud projde všemi testy, vytvořily by se podle něj další modely. Ty by se pak mohly vypravit přímo se satelity do vesmíru.