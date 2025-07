Velká Británie zavedla ověřování věku na sociálních sítích. Může to vést k únikům dat, varuje Antivirus

Ve Spojeném království už ověřování věku funguje, úřady ale nepředepisují konkrétní metody. „Říkají, že poskytovatelé služeb, kde se může vyskytovat pornografie, mají povinnost dostatečně spolehlivě ověřit věk svých uživatelů,“ vysvětluje Jan Cibulka.

„Netýká se to jen pornostránek, stejné povinnosti mají i sociální sítě. Právě proto, že i tam se pornografie často vyskytuje. Navíc nesmí nezletilé pustit i k dalším informacím, které zákonodárci považují za škodlivé. To se týká sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a sebevražd,“ doplňuje Jana Magdoňová.

„Ověření věku tedy záleží stránku od stránky. Sociální sítě jako X nebo Telegram a třeba seznamka Grinder plánují zjišťovat věk svých uživatelů pomocí skenu obličeje. Chatovací aplikace Discord kromě možnosti nahrát záběry obličeje připouští i fotografii osobních dokladů a mezi fotkou dokladů nebo fotkou obličeje si mohou vybrat i uživatelé diskusního fóra Reddit,“ vyjmenovává Cibulka.

Obcházení pravidel

Jde o novou povinnost, lidé už nicméně hledají cesty, jak ověření věku obcházet. „A nejde jen o puberťáky, kteří se chtějí dostat na stránky, kam nesmí,“ upřesňuje Magdoňová. „Lidé nechtějí spojovat svou totožnost, tedy obličej či doklady, se stránkami, které navštěvují. Není to překvapivé, nejen tady v Antiviru opakovaně mluvíme o únicích citlivých informací na internetu.“

Podle redaktorů Antiviru totiž není podstatné, že služby na ověřování věku slibují, že data nikomu nepovolanému nedají. Z řady z nich už informace v minulosti unikly. „Zkrátka i tady platí, že pokud něco nahrajete online, ztrácíte nad tím kontrolu. A to bez ohledu na sliby, které vám dá nějaká technologická společnost,“ shrnuje Cibulka.

Ověření věku se přitom dá obejít různými způsoby. „Asi nejznámější jsou tzv. VPN, tedy aplikace, které vaše připojení k internetu přesměrují na své zahraniční servery. Z pohledu webové stránky tak přicházíte z jiné země, než kde ve skutečnosti sedíte. Navíc váš poskytovatel internetu přijde o možnost zjišťovat, na které stránky chodíte,“ vysvětluje Jana Magdoňová.

„A právě obliba VPN ve Spojeném království po zavedení ověřování věku výrazně vzrostla. Počty stažení těchto aplikací předehnaly populární ChatGPT a patří mezi nejstahovanější,“ doplňuje Cibulka.

„Další metoda je použít cizí fotografii staženou z internetu nebo vygenerovanou pomocí některého z modelů na generování obrázků. Tyto modely už lidé používají i ke generování fotografií neexistujících dokladů, kterými taky mohou obcházet toto ověřování věku nebo totožnosti,“ popisuje redaktorka.

„No a jelikož tyto obrázky zase vyhodnocuje nějaká umělá inteligence, projdou často i napodobeniny, které by člověk odhalil,“ doplňuje Cibulka.

Přidává se také Austrálie

Ověřování věku nově zavádí i Austrálie. Musí ho provádět internetové vyhledávače, které by neměly nepřihlášeným a neověřeným uživatelům najít pornografický obsah.

„Z druhé strany to tedy znamená, že pokud někdo pornografii v Austrálii hledá, měl by to dělat ze svého přihlášeného účtu třeba na Googlu, což podstatná část lidí nebude chtít v obavě o své soukromí dělat,“ vysvětluje redaktor.

Evropská unie zatím rozhodnutí, na které stránky bude potřeba ověřit svůj věk, nechává na jednotlivých státech. Například Francie chce omezovat sociální sítě pro děti a mladistvé.

„Unie ale zavádí povinnost pro všechny státy, aby zavedly mobilní aplikaci pro ověřování totožnosti a věku. Věk skrze ně má být možné prokázat údajně i anonymně. Ale ze zkušenosti víme, že toto se snadněji řekne, než doopravdy udělá,“ říká Cibulka.

„V Česku jsme psali o projektu eDoklady, což je státní aplikace nahrazující občanský průkaz. Prokázání věku mělo být stejně anonymní, jako když hospodskému ukážete občanku, aby ověřil, že už vám bylo osmnáct,“ popisuje Magdoňová.

„Nicméně rozborem dat, které aplikace posílala, jsme zjistili, že ve skutečnosti vznikal záznam toho, kdy a kde a komu se člověk prokazuje. Navíc tato data odcházela i mimo EU, a i když stát následně tedy aplikaci upravil, stále ve chvíli, kdy se prokazujete, odesílá data, že se to děje. Anonymní tedy zdaleka není,“ upozorňuje Cibulka.