Paříž testuje speciální veřejné toalety Urilift. Z podzemí vyjíždí jen v noci

„Myšlenkou bylo mít zařízení výlučně pro noční provoz ve čtvrti s nočním životem, které přes den neruší chodce a umožňuje nerušený pohled na památky,“ uvedl zástupce pařížské radnice Paul Simondon.

První zařízení svého druhu ve městě se testuje od počátku února na náměstí Abbesses v 18. obvodu, nedaleko vrchu Montmartre. Místo, kde radnice nainstaluje druhé výsuvné záchody, se zatím hledá.

Toalety z podzemí vyjíždí každý den v sedm hodin večer. Tlačítko, kterými se ovládají, má na starosti jeden z místních obchodníků. Nad ránem pak záchody spustí pod zem zaměstnanec města, který je před tím důkladně vyčistí.

This pop-up urinal for both men and women is designed to make our cities cleaner and more hygienic. It's called the @urilift Combi and it appears at night when the evening crowds come out. It has two male urinals and one female urinal, a hand wash and drying unit. pic.twitter.com/0msQeTjRMr