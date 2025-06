Větší odolnost proti pádům a kvalitnější baterie. V Evropské unii začala platit nova pravidla pro telefony

V Evropské unii od pátku platí přísnější požadavky na mobilní telefony a tablety nově uváděné na trh. Zařízení by měla být odolná vůči pádům, snadno opravitelná a musí mít dostatečně kvalitní baterie. Vyplývá to takzvaných požadavků na ekodesign. Telefony by také nově měly mít energetické štítky, které už známe například u domácích spotřebičů. Praha/Brusel 10:16 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové požadavky Evropské unie zahrnují odolnost telefonů a tabletů proti náhodným pádům nebo poškrábání (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pravidla ekodesignu platí pro telefony a tablety, ale i pro běžné a bezdrátové telefony, které budou nově uváděné na trh Evropské unie. Naopak neplatí pro tabletové počítače či různé skládací telefony s flexibilním displejem.

Cílem nařízení je prodloužit životnost těchto výrobků a tím pádem zpomalit nákupy stále nových a nových telefonů a tabletů. Evropská komise na svých webových stránkách zmiňuje, že předpokládané prodloužení průměrné životnosti bude ze tří na čtyři roky.

Nové požadavky Evropské unie zahrnují odolnost telefonů a tabletů proti náhodným pádům nebo poškrábání. Měly by být také odolné vůči prachu a vodě.

Další požadavky se vztahují na baterie, ty mají u modelů nově uváděných na trh po 800 cyklech nabíjení a vybíjení stále zachovávat aspoň 80 procent své původní kapacity. Výrobci pak mají nově povinnost dodávat kritické náhradní díly do 5 až 10 pracovních dnů, a to ještě i sedm let poté, co se daný model přestane na trhu Evropské unie prodávat. Dále pravidla stanovují, že aktualizace operačního systému musí být dostupné ještě i pět let po ukončení prodeje modelu.

Telefony a tablety nově uváděné na unijní trh musí mít také energetický štítek. Podle Evropské komise díky tomu budou mít zákazníci možnost informovaného rozhodnutí a mohou si zkrátka vybrat udržitelnější výrobek.

Štítek bude podobný jako u různých jiných spotřebičů. Bude zahrnovat třídu energetické účinnosti od A do G a také na něm bude uvedeno skóre opravitelnosti, informace o výdrži baterie či o tom, jak je telefon odolný vůči pádům. Toto skóre se určuje na základě speciálního testu, při kterém telefon opakovaně padá na zem a výsledná známka se odvíjí od toho, kolik párů bez problémů vydrží a dál funguje.

Cílem nových požadavků je především ochrana životního prostředí. Evropská komise nařízení o ekodesignu a energetickém štítkování vlastně v rámci zelené dohody pro Evropu, čili i toto je Green Deal.

Telefony a tablety vyrobené podle nových pravidel by podle Komise měly do roku 2030 ušetřit asi třetinu primární energie, kterou tato zařízení nyní spotřebovávají. Komise k tomu má i zajímavá data. V roce 2020 se v Evropské unii používalo 687 milionů telefonů a tabletů a aktivně se nabíjely průměrně 2,5 hodiny denně.