Videohra, kde se muži mstí ženám. ‚Nedobrovolný celibát je diagnóza současnosti,‘ upozorňuje novinář
Může se nenávist k ženám proměnit v zábavu? Fenomén misogynie v čínské hráčské komunitě využívá a podporuje videohra, která hráčům umožňuje pomstu vůči takzvaným zlatokopkám. „V čínské hráčské komunitě hra vyvolala poměrně velký rozkol, skoro bych řekl až nebývalý,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus novinář Viet Tran, který se specializuje na Asii i prostředí videoher.
Pojďme prosím ve stručnosti představit hru Revenge on Gold Diggers. O co v ní jde?
Kdybych to měl popsat ve zkratce: Hráč se dostává do role, řekněme, bohatého muže, který se objeví ve společnosti v uvozovkách chamtivých žen, které se zajímají o jeho jmění. A je čistě na něm, jak s nimi bude interagovat. Ta hra je v tomhle hodně návodná.
Podle popisu autorů má v uvozovkách varovat hráče před chamtivostí žen, před tím, že jdou především po jeho bohatství. Toho by se měl hráč vyvarovat.
V čínské hráčské komunitě hra vyvolala poměrně velký rozkol – skoro bych řekl až nebývalý – kdy část tuhle linku příběhu podporuje. Druhá část mluví o misogyni, kterou jste zmínil. A došlo to až tak daleko, že hru museli přejmenovat. Jmenuje se trošku jinak.
Ale obsah zůstal stejný, předpokládám.
Ano, obsah zůstal stejný.
Hru inspiroval tragický osud mladého čínského hráče. Mohl byste stručně připomenout, o koho šlo a proč zemřel?
V online komunitě vystupoval pod přezdívkou Fat Cat, což možná naznačuje, jakým stylem v online prostředí komunikoval. Spáchal sebevraždu údajně kvůli tomu, že se rozešel se svou přítelkyní.
Spousta lidí, která ho v té komunitě znala, ukazovala prstem na jeho bývalou přítelkyni, která ho prý zneužívala, prý po něm chtěla peníze a nějakým způsobem ho údajně i vydírala.
Čili ta vlna nespokojenosti i nenávisti vůči ženám vyvstala z tohoto a hra se tím měla údajně zároveň i inspirovat.
Nedobrovolně sami
Právě tento muž se stal ztělesněním početné skupiny mladých mužů, a to nejen v Číně, kteří jsou nedobrovolně sami, takzvaně single. Co je to za fenomén? Jak početná je tahle skupina? A proč se jim nedaří navázat vztahy?
Fenomén nedobrovolného singles – často popisovaný jako involuntary celibate, nedobrovolný celibát, zkráceně incel – je možná diagnóza současné doby.
V Číně pro to dokonce mají termín „holý klacek“. Odkazuje to na muže, kteří se neoženili, nemají partnerku, nedokážou navázat kontakt s partnerkami, případně se ženami jako takovými.
Těžko odhadnout, jak velká je to skupina. Speciálně v online prostředí, kdy se to zkrátka nedá počítat.
Co jsem ale koukal na nějaké údaje konkrétně v Číně, tak se jedná skoro až o čtvrtinu obyvatelstva, což je obrovské množství lidí. Tam je to tedy způsobené hlavně obrovským nepoměrem počtu mužů a žen v populaci.
Politika jednoho dítě navedla lidi k tomu, aby spíše preferovali mužského potomka, který se dokáže postarat o rodinu, zatímco žena je méně preferovaná. V průběhu několika let to způsobilo, že mužů je zkrátka víc než žen.
Jak často se stává, že vyjde nějaká hra, která je kvůli svému obsahu závadná, nebo i zakázaná? Kdo vlastně reguluje počítačové hry? Ať už v Asii, ale například i v Evropě.
V Evropské unii jsou ta pravidla mnohem volnější. V momentě, kdy se nějaká hra zakáže, tak z toho důvodu, že je to možná rasistické nebo tam jsou nacistické symboly. Na to je Evropa výrazně citlivější než Asie.
V Číně je to zase naopak. Tam v momentě, kdy dojde na nějakou kritiku čínského režimu, tak se ta hra vůbec nedostane na trh a musí to obejít skrze mezinárodní trhy.
Pamatuji si jednu asijskou adventuru, která se věnovala Tchaj-wanu a jeho boji o nezávislost. To je věc, která se mezi čínské hráče vůbec nedostala. A to ani informacemi, ani jako produkt.
Takže většinou to jsou státy, kdo rozhoduje o tom, zda hra půjde na trh, nebo ne. Ať už ještě předtím, než hra vyjde na platformách, nebo i zpětně.