Videohra Kingdom Come 2 dosáhla tří milionů prodaných kopií. První rozšíření vyjde za dva týdny

České videoherní studio Warhorse prodalo zhruba čtvrt rok od vydání tři miliony kopií počítačové hry Kingdom Come: Deliverance 2. Prvního dílu se do teď prodalo deset milionů kusů. Warhorse o tom informoval na sociální síti X. Již dříve studio také ohlásilo, že v polovině května by mělo být hotové první rozšíření druhého Kingdom Come s názvem ‚Brushes with Death'. To do hry přinese například novou vedlejší dějovou linku s dalšími úkoly.

Pokračování historické videohry Kingdom Come: Deliverance studio vydalo letos 4. února. První milion kopií prodalo zhruba za den a dvoumilionový milník titul překonal za dva týdny. Na začátku března zástupci Warhorse Studios řekli, že tři miliony kopií hry by se mohly prodat ještě v letošním prvním čtvrtletí, nakonec ale tuto hodnotu hra překonala až začátkem května.

Vydání druhého dílu opět také zvedlo zájem o pořízení prvního dílu série. Toho se koncem loňského roku prodalo zhruba osm milionů kusů, další dva miliony se tak prodaly za zhruba půl rok. První díl Warhorse Studios vydalo v roce 2018 a první milion prodalo za zhruba dva týdny.

Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v tomto pokračování objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí.

Z výročních zpráv českého studia Warhorse vyplývá, že od vydání prvního dílu v roce 2018 do konce roku 2023 činily tržby zhruba 2,26 miliardy Kč a čistý zisk 793 milionů Kč. Vývoj druhého dílu, který podle odhadů stál okolo miliardy korun, se podle kreativního ředitele Warhorse Daniela Vávry zaplatil hned první den, řekl letos v únoru Seznam Zprávám.

Další rozšíření

Celkem studio plánuje v letošním roce vydat ke hře další tři rozšíření. V prvním, které by mělo vyjít zhruba za dva týdny, se hlavní postava Jindřicha setká s tajemným malířem. Ten bude chtít namalovat obraz, se kterým se nesmazatelně zapíše do historie a hledá pro něj vhodnou inspiraci.

Příběh prvního rozšíření by pro hráče měl být dostupný poté, co se v příběhové linii dostanou na hrad Trosky. Kromě nové dějové linky budou moci hráči nově ve hře například malovat své štíty a vymýšlet si tak vlastní erby.

Druhé rozšíření s názvem „Legacy of the Forge“ by podle harmonogramu studia mělo vyjít na podzim a mělo by dále rozvíjet příběh okolo Jindřichových začátků, kdy ještě působil ve Stříbrné Skalici jako obyčejný kovář.

V zimě pak studio plánuje do hry přinést rozšíření „Mysteria Ecclesiae“. V tom by se hráči měli dostat do Sedleckého kláštera a mezi místními cisterciáky řešit záhadné události.