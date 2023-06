Poslední fiktivní vlak. V Brně vzniká nová videohra, hráči v ní velí československým legionářům na Sibiři

Letos v Česku vyjde nová videohra s názvem Last Train Home tedy Poslední vlak domů. Vzniká ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a odehrává se ve dvacátých letech minulého století. Hráč velí jednotce československých vojáků, která míří přes nekonečné sibiřské pláně obrněným vlakem zpět do vlasti. Hlavním rádcem je kapitán Langer, kterého hraje Karel Dobrý. Video Brno 7:30 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Strategická survival hra vzniká v mladém brněnském studiu Ashborn Games, jsou v něm ale zkušení vývojáři, kteří se podíleli na jiných známých českých hitech jako je Mafia nebo Arma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o videohře inspirované skutečnými událostmi

V Last Train Home je úkolem hráče starat se nejen o své vojáky, ale také o samotný vlak. Příběh je inspirovaný skutečnými událostmi.

„Po první světové válce byli českoslovenští legionáři, kterým se podařilo ovládat v podstatě celou Transsibiřskou magistrálu. V tomto ohledu jsme se rozhodli udělat poslední fiktivní vlak, který jede z okolí Moskvy. Vojáci totiž nemohli dále na západ domů, museli na východ. Přepravovali se přes celou magistrálu přibližně devět tisíc kilometrů až do Vladivostoku, z Vladivostoku parníkem do Ameriky a z Ameriky zase Evropy, aby mohli zasáhnout do boje o nezávislost naší země,“ vypráví vedoucí studia Petr Kolář.

Zachráníte planetu, když vaším soupeřem bude klimatická změna? Zkuste ve hře Beecarbonize Číst článek

Jednou z hlavních částí hry, která se odehrává v různých biomech, jsou strategické boje, kdy hráč s malou jednotkou deseti mužů musí čelit velké přesile. Aby se tedy dostal k potřebným zásobám, musí taktizovat. Každý voják má kvůli péči o samotný vlak dvě profese.

„Jsou tam bojové profese jako je puškař, kulometčík nebo granátník. Stejně tak jsou tam profese, které se starají o vlak. Je tam kuchař nebo člověk, který hází lopatou do kotle uhlí. To vše se dá kombinovat,“ dodává Kolář.

Mráz na vlastní kůži

Vlak a jeho jednotlivé vagony je možné vylepšovat. Když hráč putuje mrazivou Sibiří, je dobré si postavit kamna. Ostatně chladné počasí si užil také štáb při natáčení traileru ke hře. Vznikal v jihomoravských Herolticích v patnáctistupňovém mrazu.

Válka na Ukrajině zasahuje i do herního průmyslu. V Kyjevě sídlí například autoři hry Metro Číst článek

„Hraju kapitána Františka Langera. Je to lékař, voják, spisovatel a dramatik, kterému důvěřují a který je vede. I v extrémních a hraničních situacích dokáže zachovat chladnou hlavu,“ popisuje svojí roli herec Karel Dobrý.

V klipu si zahráli i vývojáři, aby si role legionářů vyzkoušeli na vlastní kůži. Veškeré vybavení vojáků nebo uniformy a historické reálie studio řešilo s Jiřím Charfreitagem, vedoucím projektu Legiovlak, který brázdí Česko už od roku 2015.

„Osobně jsme od roku 2021 dělal rešerše na jednotlivé historické momenty, na to jak vypadají stejnokroje, co legionáři mohli používat. Je velice dobře, že studio k tomu přistoupilo svědomitě a snažilo se věci zachytit tak, jak reálně byly,“ popisuje Charfreitag.

Videohra Last Train Home by měla vyjít ještě letos a to nejen v angličtině, ale také s českým dabingem. Uvažuje se také o vzniku filmu, který by vycházel právě z natáčení traileru.

Hra Last Train Home | Foto: Ashborn Games