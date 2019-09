Vinařství v Drnholci jako první v Česku třídí hrozny optickým třídičem. Umí rozlišit zralost i jakost bobulí

Vinaři z Drnholce na Břeclavsku začali jako první v Česku využívat optický třídič hroznů. Dokáže oddělit zralé bobule od těch nezralých nebo shnilých. A umí taky odstranit různé nečistoty, třeba zbytky listů. Doteď přitom v Drnholci lisovali všechny hrozny, které z vinice dovezli, a to bez ohledu na jejich velikost nebo zralost. Drnholec, Břeclavsko 9:17 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zralé hrozny v Drnholci začíná třídit optický třídič. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Tohle jsou čerstvé hrozny, které jsme právě dovezli z vinice v Drnholci. Je to chardonnay,“ popisuje enolog (odborník na víno pozn. red.) a zároveň ředitel Nového vinařství v Drnholci Petr Ptáček. „Vsypává se to do násypky a pomocí pásového dopravníku se to přesouvá k optickému dopravníku. Pokud bychom optické třídění neměli, tak tam propadnou bobule všechny,“ vysvětluje.

Optický třídič umí podle Ptáčka vytřídit kuličky hroznů od listů, zbytků řapíků nebo peciček. Stroj rozezná i zralou bobuli od té nezralé. „Umí je rozeznat na základě barvy i velikosti. Žluté jsou zralejší a ty oddělit dokáže,“ říká Ptáček. Dopravníkový pás se podle něj pohybuje rychlostí 2,4 metru za sekundu.

Hrozny na pásu zabírá kamera. „Sejme to, co vidí na dopravníkovém pásu a během dalších deseti centimetrů vyhodnotí, co nemá projít a sestřelí je vzduchovou tryskou, kterých má 96.“ Zatímco v Česku je linka první svého druhu, běžně ji používají například ve Francii ve vinařské oblasti Bordeaux.