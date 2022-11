Analytik Šlerka: V Twitteru jsou teď „Hunger Games”, Musk začal vládnout tvrdě

Elon Musk poté, co koupil Twitter, sám sebe postavil do vedení této společnosti, která má kolem 400 milionů uživatelů po celém světě. O čem vypovídá, že je novým CEO?

Je to surreálná situace, popsal jeden z komentářů, který vyšel v podcastu The New York Times. Ta situace je velmi jednoduchá. Elon Musk v dubnu zřejmě velmi impulzivně řekl, že Twitter koupí. Po různých peripetiích byl nakonec víceméně donucen k tomu ho koupit. On vlastně podnikl poměrně dost kroků pro to, aby Twitter nakonec nemusel kupovat, protože přiznejme si, že z ekonomického pohledu ta částka 44 miliard dolarů za Twitter prostě úplně nedává smysl.

„...ještě v létě ale od akvizice ustoupil s tím, že mu vedení Twitteru neposkytlo dostatečné informace o uživatelích a množství falešných účtů... “ Radiožurnál, 28.10.2022

Poté co nastoupil, tak prostě vyhodil z firmy veškerý management, který stál za tím, že byl v podstatě donucen Twitter koupit. Měl začít soudní proces a tak dále – bylo prostě jednodušší si ten Twitter koupit.

„…Twitter chtěl Muska soudní cestou přimět, aby nákup uskutečnil nebo přinejmenším zaplatil aspoň pokutu za odstoupení od sjednané dohody.“ Radiožurnál, 28.10.2022

Elon Musk je zároveň známý poměrně specifickým typem managementu, který je velmi osobní, přítomný na místě, velmi nepredikovatelný. Podle různých náznaků z firmy samotné tam momentálně probíhá cosi jako Hunger Games mezi zaměstnanci.

Až takhle?

Množí se informace o tom, že termíny, do kdy to má být hotové, jsou naprosto mimo jakékoliv rámce. Takže zaměstnanci tam spí, jí a snaží se dohnat všechno, co jim Musk v tuto chvíli říká, aby udělali. Začal velmi tvrdý typ managementu, který je osobní, pro Muska typický, ale nejen pro něj, pro hodně lidí ze start-upu byznysu. A myslím si, že bude velmi zajímavé sledovat, jak to bude uvnitř ve firmě dál. Proslýchá se, že by mělo třeba dojít k propuštění až 70 % zaměstnanců, takže ta nervozita je velká.

Tvrdý přístup byl asi zavedený i kvůli tomu, že Musk plánuje do příštích dnů několik novinek s Twitterem. O jaké se jedná?

Možná ještě k tomu zavedení řady novinek do několika týdnů, dnů… to je přesně ta věta, u které se většina lidí z IT naprosto děsí.

Aha.

Abychom pochopili tuto situaci, museli bychom se vrátit zhruba do roku 2006, kdy Twitter vznikl jako start-up, vlastně jako “veřejná SMS služba”. Protože to byl Twitter původně. A ta start-upová mentalita ze začátku 21. století byla taková: rychle přidáme novou funkcionalitu, uvidíme, jestli bude fungovat. Když nebude fungovat, tak ji zrušíme.

Pokus omyl.

Pokus omyl, ale ten systém pomalu stárnul. A vidíme to dneska na dynamice jednotlivých start-upových firem, že přece jenom takzvaně více zkorporátněl. Všechno se už promílá daleko větším počtem procesů. Uvnitř Twitteru tak jako v mnoha firmách existuje Red tým, který třeba posuzuje jestli zaváděná vlastnost nebo funkcionalita nepřináší nějaké ohrožení. A Elon Musk je především člověk, který uvažuje technologicky, takže on uvažuje v kategoriích, jestli je těžké to přidat technologicky, ale ty změny mají nějaké politické konsekvence.

Takže Červený tým schválil některé novinky…

A některé klasifikoval jako s velkým rizikem pro reputaci celého Twitteru.

O jaké se jedná?

Skoro 90 % veškerých příjmů Twitteru stojí na reklamě. Elon Musk kupoval Twitter s tím, že ho chce osvobodit od, podle jeho názoru, levicové cenzury slova a podobně. Jedním z impulzů bylo třeba zrušení účtu Babylon Bee, což je satirický křesťanský konzervativní server. A tehdy na to Musk reagoval tweety ve stylu, že by snad měl Twitter koupit, aby se toto nedělo. To znamená, tam je tato ideologická motivace.

Celá příjmová složka je ale závislá v podstatě na inzerentech. A pokud bude chtít Musk nějakým způsobem skutečně uvolnit pravidla k moderování obsahu na Twitteru, tak bude potřebovat nějaký další silnější zdroj příjmů. Takže velká část změn směřuje k nějakému novému typu příjmu. Hovoří se o zavedení – říkejme tomu – prémiového účtu.

Čeští uživatelé nemají příliš zkušeností s Twitterem, tak, jak ho vidí v Americe nebo v Kanadě, kde byl některé funkcionality už před tím, než Twitter převzal Musk - kupříkladu za pět dolarů měsíčně jste si mohli zaplatit čtení některých článků třeba bez reklam, když jste je proklikli z Twitteru placeného účtu, protože Twitter se potom dělil s novinkami o tyto peníze.

Takže jednou z novinek je, jak posílit nové příjmy. A přichází myšlenka předplatného, které by podle Muska mělo stát asi osm dolarů měsíčně s tím, že ale zase připouští, že se toto bude lišit podle zemí a jejích ekonomických schopností.

„…také naznačuje, že zpoplatní takzvané verifikované účty na Twitteru.“ PLUS, 1.11.2022

„…twitterová komunita to vnímá rozporuplně. Než Musk síť koupil, tak mu vadilo, že na ní je velký počet falešných účtů, takže je otázka, proč, když mu vadí falešné účty, chce zpoplatnit jeden z mála funkčních způsobů, jak ukázat, že účty patří skutečným lidem.“ PLUS. 1.11.2022

Musk slibuje kupříkladu to, že by uživatelé měli mít ověřený účet, měli by mít zhruba poloviční dávku reklamy, měli by mít možnost nahrávat delší videa a zároveň by měly být jejich tweety výše ve výsledcích vyhledávání, měly by být mnohem viditelnější. Toto samo o sobě už je kontroverzní.

No určitě.

Protože to de facto znamená, že si zaplatíte lepší viditelnost a důvěryhodnost. Nicméně to, co vyvolává v Red týmu poměrně velkou nervozitu, je trošku jiný plán. Twitter před časem koupil společnost Vine a začal tehdy s videi. Byl vlastně jedním z průkopníků, ale tuto válku malinko prohrál. Dneska vidíme razantní nástup TikToku, vidíme u Instagramu, jakým způsobem chce toto převzít…

Od obrázků se dostává k videím…

A Musk chce přijít s programem, kdy bude nabízet tvůrcům obsahů, že budou moci svoje videa dát na Twitter a rovnou vybírat peníze od uživatelů Twitteru. To znamená rovnou si od nich nechat platit. Na což Červený tým říká, že technologicky to až takový problém není, ale problém je například kriminálně, jak se to bude řešit, třeba s pornografií.

Čili do budoucna podle mě uvidíme velký střet mezi Muskem-technologem, Muskem-byznysmenem, Muskem-regulovaným politickými a právními předpisy a aby se to celé nepletlo ještě Muskem, který provozuje byznys po celém světě a musí vycházet se spoustou vlád.

Zvlášť pokud jde o regionální odlišení prostředí Twitteru jako takového, tak Musk asi může s tím svým plánem narazit legálně v určitých regionech a státech? Třeba v Evropě.

Musíme si uvědomit, že Twitter už není tím místem Divokého západu, kde bylo cokoliv možné, tak jako jsme ho znali před 10 lety. Zhruba od arabského jara, od revoluce v Tunisu je v centru hledáčku vlád, protože se stal do značné míry politickou silou nebo prostorem, ve kterém se tvoří politika. A tím se stal i předmětem nějakých regulací a zájmů státu.

My často zmiňujeme totalitní režimy, což je pravda, ale já bych třeba připomněl, že si David Cameron vyžádal ve Velké Británii v době velkých a násilných protestů v Londýně od Twitteru možnost, jestli by britská vláda nemohla v případě nouze vypnout twitterovou komunikaci. Nakonec k tomu nedošlo, ale je vidět, že ve výjimečných situacích chtějí vlády mít po ruce výjimečné možnosti reakce.

A potud by Twitter v jednotlivých regionech víceméně měl být pod jednotlivými jurisdikcemi. Což je věc, kterou dlouhodobě víme, že Twitter v Německu bude vypadat malinko jinak, než bude vypadat Twitter ve Spojených státech čistě pokud jde o obsah, který uvidíte. Je otázka, do jaké míry bude ochoten Twitter riskovat střety třeba s čínskou nebo německou vládou vzhledem k byznysu Tesly. To vůbec netušíme, jak bude vypadat.

Jediné, co víme, je, že se Musk snaží v tuto chvíli ujistit inzerenty, že nepřichází doba “hellscapu” - obsahového pekla na Twitteru. Protože nějaká forma regulace, minimálně v souladu se zákony těch zemí tam má být a souvisí to s jeho velmi specifickou představou toho, jak zkombinovat svobodu slova a odpovědnost.

Něco se vrátí, něco ne.

Zmizí z Twitteru anonymní účty?

A to je právě to, co souvisí s Muskovou představou. Kdybychom ho brali doslova, tak je pravděpodobné, že by rád posunul Twitter do prostoru, ve kterém na jednu stranu co budete říkat, bude omezeno v podstatě pouze legalitou té věci, protože to prostě ze zákona tak být musí, ale zároveň bude na druhou stranu evidentní, kdo to říká. To znamená, bude tam možnost vytvářet osobní odpovědnost.

Toto je vlastně filozoficky docela zajímavá věc. Protože svobodou slova jsou nadáni občané svobodné společnosti, respektive svobodu slova by měli mít všichni lidé na planetě, ale zároveň by svoboda slova měla vlastně příslušet jedinci, nikoliv twitterovému robotu nebo jinak automatizovanému nebo anonymním účtu, který nějakým způsobem jenom svobodu slova zneužívá. To je představa Elona Muska, kdybychom šli do dějin internetu, viděli bychom to trošičku jinak.

A pokud by toto realizoval, tak si myslím, že spousta twitterových účtů, které jsou dneska nadšené z toho, že Elon Musk převzal Twitter, by trošku splakala nad výdělkem, protože by vlastně musela vystoupit z anonymity a převzít odpovědnost za to, co říkají.

„...počet falešných účtů na sociální síti je prý příliš velký a to je problém. Twitter se průběžně snažil spam a falešné účty likvidovat, pro Muska to ale asi nebylo dost rychlé…“ Plus, 9.7.2022

„Donald Trump reagoval s tím, že Twitter je teď v rozumných rukou.“ Události ČT, 28.10.2022

„It was not correct to ban Donald Trump, I think that was a mistake,“ says Musk. Financial Times weekend, 10.5.2022

„Musk se netají kritikou současného nájemníka Bílého domu. Stěžuje si, že Biden při výrobě elektromobilů vyzdvihl konkurenční General Motors, zatímco jeho Teslu ignoruje.“ Události ČT, 28.10.2022

Když se Elon Musk rozhodl koupit Twitter i kvůli tomu, aby třeba odblokoval určité uživatele, tak vrátí se na Twitter Donald Trump?

V těchto dnech Musk tweetoval větu, že kdyby za každou otázku, jestli se vrátí účet Donalda Trumpa na Twitter dostal dolar, tak by byla společnost velmi bohatá. Odpověď je - něco se vrátí, něco se nevrátí. V každém případě se vrátil ten zmiňovaný účet Babylon Bee.

Už za těch pár dní, co má Elon Musk Twitter pod sebou?

Ano, už je zpět. Takže vidíme, že tam ten proces je.

Jak Elon Musk naloží s tím obrovským množstvím dat, které teď bude mít k dispozici?

To jsou dvě různé otázky. Jedna věc je, co mu umožňují právní předpisy, se kterými souhlasili uživatelé při odkliknutí podmínek, záleží ale také na regionálních podmínkách. Připomínám, že třeba zacházení s daty evropských uživatelů Facebooku je jiné než ve Spojených státech, prostě proto, že evropská regulace je jiná. To znamená záleží na tomto rámci.

Elonu Muskovi to rozhodně otevírá obrovský potenciál kupříkladu při rozvoji umělé inteligence a modelů, které dnes známe jako GPT (generátor textu na základě analýzy jazyka, pozn. red.), teď momentálně verze tři a budou další. Víme, že Musk má v této oblasti velké investice. A tyto modely by najednou získaly obrovské množství aktuálních dat a to by opravdu zásadním způsobem mohlo urychlit vylepšení výsledků těchto modelů. Elon Musk nebo kdokoliv jiný by se k těmto datům dostával velmi složitě. Nicméně je otázka, nakolik to bude legální nebo nelegální provést.

A nemohl by ta data komodifikovat a přeprodávat je?

Znovu říkám, mohl, ale zase z dějin víme, že je to složitější problém. Vlády to regulují… To by bylo na výrazně delší povídání o tom, jak se proměnily sociální sítě za těch skoro 30 let a jak se proměnilo jejich chápání dat. Protože na začátku to vypadalo tak, že všechna data budou veřejná. Twitter byl jedním z lídrů v té oblasti - pojďte stavět další aplikace nad našimi daty zadarmo. Vznikalo tehdy něco, čemu se říkalo Twitterverse, síť aplikací, které byly postavené nad Twitterem, jakoby nad jeho daty.

Až do dnešní situace, kdy Twitter prodává skrz společnost Gnip, kterou koupil, svoje historická data pro další analýzy. Už na tom ten příjem má. A zároveň musí nějakým způsobem obsloužit akademiky, protože Twitter je dneska důležitou součástí výzkumu. Je to prostě výrazně komplikovanější, než jenom to, že je nabalíčkujete a prodáte je.

Přibude nově “edit button”, tlačítko na úpravu zveřejněného příspěvku?

Já myslím, že už byl součástí v některých zemích. Takže edit button je docela pravděpodobný. Já jsem dysgrafik a dyslektik, tak pro mě je to cesta, jak redukovat svůj obraz gramatického idiota. Nicméně myslím, že je to vlastně zábavné, když tam není.

Když jste mluvil o tom, že lidé, kteří si budou chtít měsíčně připlatit za předplacený nebo ověřený účet a dostanou potom nějaké výhody typu i toho, že bude jejich obsah prioritizován před jiným. Nestálo by za úvahu, když chce Elon Musk osvobodit to prostředí, třeba zveřejnit i algoritmy, které stojí za prioritizováním obsahu?

Já si myslím, že mantra zveřejněme algoritmy, které stojí za prioritizováním obsahu, je trošku falešná. Protože co má být vlastně zveřejněno? Bezesporu je tam nějaká forma umělé inteligence, ta se snaží na úrovni jednotlivých uživatelů odhadnout, co je ten obsah, který vás na síti udrží. Tak to zveřejníte. Jenže do jaké míry jsou dobrá data, která do ní vstupují? Ta data už nezveřejníte, k tomu nemáte žádná práva. Takže si myslím, že toto je taková falešná stopa, která se rozšířila ve veřejném prostoru mimo jiné proto, že zní jako technologické řešení. Ale jak znělo mnoho komentářů, Twitter nemá technologické problémy, Twitter má politický a obchodní problém.

Myslíte si s výhledem do budoucna, že Twitter pod Muskem bude konkurenceschopný ostatním sociálním sítím? Třeba pro mladou generaci?

Otázka je, co znamená konkurenceschopný. Já bych spíš uvažoval o tom, jestli Twitter bude výdělečný, to si myslím, že je klíčové. Twitter si dlouhou dobu drží pozici sítě, která má vůbec nejblíž k veřejnému prostoru v tom smyslu, že dává hlas lidem, kteří by ho jinak těžko měli a umožňuje do toho prostoru vstupovat. Myslím si, že toto je unikátní vlastnost Twitteru. A myslím si, že i Elon Musk půjde dál cestou rozvíjení tohoto. To znamená hledáním toho, jak udržet na jednu stranu co nejméně omezovanou svobodu slova a na druhou stranu jak to balancovat se zájmy inzerentů a s právními předpisy. A on to i takto sám pojímá. Mluví o tom, že Twitter je jako světové náměstí.

„V předvolební Americe nikdo nepochybuje, že Musk dostal do ruky vlivný nástroj, plánuje z Twitteru vytvořit aplikaci X…“ Události ČT, 28.10.2022

„…ze kterého chce prý udělat digitální náměstí civilizace bez zásahů do obalu…“ Radiožurnál, 28.10.2022

„...nechce, aby do obsahu sítě kdokoli zasahoval. Twitter je dlouhodobě nevýdělečná platforma, toho si je Musk vědom. Kupuje ji ale prý proto, aby posílil svobodu slova...“ Radiožurnál, 28.10.2022

„Musk doporučil Kyjevu, aby se smířil se situací, že válku nevyhraje, protože trojnásobně větší Rusko prý nemůže porazit. Americký miliardář taky vyzval Ukrajinu, aby se zřekla Krymu...“ Plus, 4.10.2022

„…A k tomu doporučil, aby komunistická Čína měla kontrolu nad Tchaj Wanem.“ Události ČT, 28.10.2022

Já bych se i závěrem zeptal, jestli za Muska zůstane Twitter svobodným a bezpečným prostředím, ale mně přijde, že takovým v tuto chvíli ani není.

Zůstane Twitter svobodným? To je strašně hezká otázka.

Mně přijde, že žádná velká regulace tam prostě neexistuje.

Byli by lidé, kteří by vám namítl, že právě třeba zrušení účtu Babylon Bee už je z jejich pohledu velký cenzurní zásah. Faktem je, že se podle mého názoru výrazně rozevírají nůžky mezi tím, co vidíme jako boj proti formám nenávistného projevu (abychom použili ten termín hate speech ve Spojených státech) a mezi tím, co bychom brali za přípustné v kontinentální Evropě.

Nejhorší je podle mě to, že panuje přesvědčení, že probíhající, dejme tomu, kulturní válku, jejíž jsme součástí, můžeme vyřešit technologicky. My máme z nějakého důvodu pocit, že se všechno vyřeší přidáním nějaké nové funkcionality sociálním sítím anebo naopak, že jim nějakou odebereme. Ale nemocná je ta společnost. Sociální sítě jsou jenom jejím odrazem, který ano, některé věci urychluje, ale v zásadě k tomu, aby se to vyřešilo, musíme řešit společenské problémy, ne problémy sociálních sítí.

V podcastu byly dále využity zvuky z CBS News, NewsNation a FT Weekend.