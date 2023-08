Na zlínské univerzitě vytiskli unikátní violoncello. Je lehčí a méně hlasité, dá se přizpůsobit hráči

Elektrická violoncella nejsou dnes nijak výjimečná. Vědci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati ho ale dokáží vytisknout na 3D tiskárně, a ze suroviny, která se používá na výrobu PET lahví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je skladnější, lehčí a neruší při hraní sousedy. Vědci ze zlínské univerzity Tomáše Bati vyvinuli elektrické violoncello, které tisknou na 3D tiskárně.

Hudebník může trénovat se sluchátky, nebo hrát přes klasický zesilovač.

Vytištěný nástroj je mnohem lehčí a skladnější než ten klasický, dřevěný. Cello váží jen něco málo přes tři kila, což je zhruba poloviční hmotnost dřevěného.

„Dřevěný nástroj na míru vyrobit lze, jen je to poměrně drahé, časově náročně a jakékoli dodatečné úpravy jsou značně omezené, u 3D tisku je to jednoduché, dá se jednoduše modifikovat, upravit pro konkrétního cellistu a můžeme jej vyrábět i v různých barvách. Napsala nám paní, že po nehodě není schopná hrát se smyčcem v pravé ruce, požádala nás, jestli by bylo možné nástroj vyrobit zrcadlově, aby mohla v hraní pokračovat. S 3D tištěným výrobkem to není problém,” popisuje některé z výhod vytištěného nástroje autor projektu Tomáš Zvoníček.

Z původního korpusu zbyly jen nezbytné funkční části hrudní opěrka, opěrka pro levou ruku a kolenní opěrky. Hudebníci se tak nemusí nic přeučovat.