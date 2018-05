Virtuální realita je budoucnost e-shopů, věří někteří vývojáři. Kdy si s pomocí VR koupíte třeba první auto?

E-shopům se v Česku daří. Zákazníci na nich oceňují hlavně to, že kvůli nákupu zboží nemusí opustit svůj domov nebo kancelář. A co teprve kdyby si mohli zboží na internetu nejen koupit, ale i vyzkoušet ve virtuální realitě? EXPERIMENT Praha 14:50 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inovační veletrh v pražských Dejvicích, virtuální realita | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Stojím před virtuálním obchodem, e-shopem, který má podobu kamenné prodejny. „Naprogramovali jsme to, co lidé znají z reálného života,“ vysvětluje Peter Mac ze společnosti Shoptet, jak vznikl kamenný obchod ve virtuální realitě.

Zákazník se v něm může pomocí kolečka na ovladači pohybovat jako ve skutečné prodejně.

Ve virtuální zkušební kabince

Otáčím kolečkem a nasměruji svůj pohyb ke stojanu s oblečením. Pak zmáčknu tlačítko a moje virtuální ruka už třímá jeden kousek, a může s ním dokonce i mávat. S pomocí druhé ruky pak zacílím na ikonu, která mi poskytne o produktu další informace, anebo si ho mohu přímo koupit.

„Prodejnu s oblečením jsme zvolili také proto, že se v ní dá virtuální realita dobře využít. Lidé si budou chtít oblečení nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet,“ dodává Peter Mac.

V zrcadle před sebou si mohu prohlédnout svého avatara i to, co si chci koupit. Když si oblečení přiložím k tělu, mohu si lépe představit, jak mi skutečné šaty budou slušet.

Zrcadlo ovšem není jediná možnost, jak výběr oblečení zhodnotit. Peter Mac doplňuje, že ve virtuálním obchodě bude k dispozici i model postavy, který si zákazník bude moci pootočit o 360 stupňů a prohlížet ze všech možných úhlů.

VR je budoucnost e-shopů

Společnost Shoptet je největším provozovatelem e-shopů v Česku. Její virtuální e-shop je zatím jen demo. Nakupování ve virtuální realitě je však podle Petera Mace velmi aktuální téma.

„Každým rokem se zdvojnásobuje počet zařízení pro virtuální realitu v domácnostech. Například v roce 2015 se celosvětově prodaly 3 miliony přístrojů, o rok později to bylo 40 milionů, minulý rok už 80 milionů a předpoklad je, že toto tempo růstu bude pokračovat,“ říká Peter Mac.

Nakupovat by se ve virtuální realitě nemuselo jen oblečení, ale třeba i nábytek nebo automobily. Program by zákazníka provedl jeho bytem a on by si mohl jednoduše zkusit, jestli se zvolený kousek do interiéru hodí, nebo ne.

Podobně bude možné nasednout třeba do virtuálního modelu auta, a dokonce se v něm projet a vyzkoušet jeho simulované jízdní vlastnosti.

Zajímavé, ale příliš drahé

Jak vzdálená je tato vize od současnosti závisí především na výši pořizovací ceny zařízení, bez kterého nejde ve virtuálních obchodech nakupovat.

„Brýle se momentálně pohybují kolem 20 až 25 tisíc korun a potřeba je i výkonný počítač, což znamená dalších 30 nebo 40 tisíc,“ počítá zástupce společnosti Shoptet.

„Za několik let se ale tato zařízení natolik zdokonalí a zlevní, že budou dostupná podobně jako třeba dnes chytrý telefon,“ myslí si Peter Mac a odhaduje, že ve virtuálních obchodech bychom mohli začít nakupovat už za čtyři nebo pět let.

Jednou z variant, jak by se nakupování ve VR mohlo rychleji rozšířit, jsou kamenné prodejny s více head sety. Lidé by tak sice nenakupovali z pohodlí svého domova, ale nemuseli by si pořizovat vlastní drahé zařízení pro VR. A stále by přitom měli možnost z jednoho místa nakupovat různé druhy produktů.