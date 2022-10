Virtuální realita místo obrazovky a klávesnice? Zuckerberg věří, že se bude pracovat v metaverzech

Virtuální realita by v budoucnu mohla zcela nahradit pracovní počítače, které dnes používáme. Na konferenci o novinkách ve virtuální realitě to zmínil technický ředitel firmy Meta Andrew Bosworth. Společnost oznámila i partnerství s firmou Microsoft, která má do budoucího ukázkového metaverza Horizont Worlds přenést své aplikace z Windows a Office. V metaverzech totiž podle Marka Zuckerberga, šéfa firmy Meta, budeme v budoucnu běžně pracovat. Online Plus Praha 15:32 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V metaverzech budeme podle Marka Zuckerberga v budoucnu běžně pracovat | Zdroj: Shutterstock

Na konferenci zaměřující se na virtuální realitu se objevilo hned několik novinek. Společnost Meta představila nový headset pro virtuální realitu, který má stát v přepočtu 38 tisíc korun. V důsledku vize Marka Zuckerberga, který věří, že se bude pracovat v metaverzech, firma přišla s vylepšením avatarů, kteří nově dostali i nohy. Doposud totiž vypadali jako neúplná torza.

Virtuální setkání a chaty

Nad možností využití virtuální reality jako budoucího pracovního prostoru uvažuje i Petr Koubský, redaktor Deníku N, podle kterého je to dobrý nápad, ale nebude plně využitelný pro veškerou práci, která se nyní na počítačích odehrává.

„Myslím si, že to pracovní uspořádání klávesnice a obrazovka je natolik šikovné, užitečné a v zásadě nepřekonatelné, že tady zůstane. Virtuální realita se může hodit velice dobře. Věřím tomu, že se hodně rozšíří a že bude vítanou alternativou nejenom ve hrách, tam je to naprosto jasné, ale v takových věcech, jako jsou videokonference, všelijaká virtuální setkání a chaty. Tam si myslím, že to má dobrou perspektivu,“ říká v pořadu Online Plus.

Virtuální realita by měla nahradit i klávesnici a do budoucna by se mohlo rozšířit diktování stroji, který by naši výpověď jednoduše zaznamenával. S tímto využitím se však Koubský, s ohledem na jeho práci, neztotožňuje.

„Já si moc neumím představit to, že nadiktuji článek, který bude použitelný a bude mít takovou kvalitu jako ten, který napíšu. Nejde o technickou stránku věci. Technicky je to zcela bezchybné. To, co je v tom řetězci neschopné, jsem já. Já ho nedovedu nadiktovat tak, aby mi myšlenky plynuly stejně přirozeně, jako když píšu. Diktování je šikovné pro něco krátkého, ale možná je to jenom otázka stylu myšlení, jeho změny a nějaké generační výměny,“ míní.

Výsměch, který může zamrznout

Mark Zuckerberg je nicméně svým nápadem novinářům spíše pro smích a jeho snahu o vybudování metaverza neberou nijak vážně. Koubský však na tuto novinku nahlíží jinak a v nápadu šéfa společnosti Meta vidí potenciál.

„Já se tomu nesměji ani na vteřinu a nesměji se ani tomu vylepšení o nohy. To je podle mě docela důležitá věc, protože aby člověk to metaverzum chtěl používat, tak se tam musí cítit dobře a přirozeně. A ten vzhled a materiál celého prostředí s tím velice úzce souvisí. Je vidět, že si to ve společnosti Meta uvědomují,“ tvrdí.

Přestože budoucí metaverzum má podle Koubského možnost se do společnosti velmi úspěšně dostat, je stále nutné mít na paměti, že počítače jen tak lidé nevyhodí.

„Rozhodně si nemyslím, že to vytlačí všechny ostatní způsoby použití počítače. Bude to další rozšiřující možnost, tedy aspoň v tom střednědobém horizontu. A co bude v dlouhodobém? Jak říkal John Maynard Keynes, v dlouhodobém horizontu jsme všichni mrtví, takže nemá smysl si tím příliš lámat hlavu,“ dodává.

