Před 35 lety napadl počítače první virus. Šířil se přes diskety, autoři se k němu otevřeně hlásili

Jména autorů, jejich telefonní čísla a adresy - takové informace šířil první počítačový virus Brain, úřady ho zaznamenaly přesně před 35 lety. Jmenoval se podle společnosti pákistánských bratrů, kteří ho naprogramovali. Virus se po světě šířil na disketách a žádná data uživatelů neničil. Technologii ale zneužili hackeři, dnes se snaží dostat k citlivým datům uživatelů nebo třeba poškozovat nemocnice a státní správu. Praha 15:12 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za útoky stále častěji stojí organizované skupiny, dříve viry programovali hlavně jednotlivci (ilustrační foto) | Foto: Lewis Ngugi | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Technologie i možnosti internetu se za poslední roky výrazně posunuly a s nimi taky možnosti virů. Ten vůbec první byl sice bezpečný soubor s kontaktem na autory, dnes ale hackeři napadají třeba i nemocnice - v Česku naposledy tu v Horažďovicích na Plzeňsku. Péči o pacienty to neohrozilo, útoky ale můžou nemocnici i vyřadit. To se stalo loni v listopadu v německém Düsseldorfu, po převozu do jiné nemocnice tam zemřela žena.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před 35 lety se šířil první počítačový virus nazvaný Brain. Poslechněte si reportáž Vojtěcha Tomáška

Hackerským útokům se podle Pavla Řezníčka z kyberbezpečnostní společnosti Check Point brání hůř menší zařízení, protože nemají dost peněz na ochranu svých systémů. „Pracně shání peníze vůbec na provoz a zlepšení služeb pro pacienty a na kybernetickou bezpečnost už rozpočet nevychází,“ vysvětlil Řezníček pro Radiožurnál.

Za útoky stále častěji stojí organizované skupiny, dříve viry programovali hlavně jednotlivci. „Vídáme skupiny, kde jsou specialisti jak na vývoj, tak na distribuci. Viděli jsme, hlavně kolem ransomwaru, že skupiny se snaží komunikovat s oběťmi. Mají i specializovaná oddělení pro kontakt se těmito lidmi, aby maximalizovali zisk,“ říká bezpečnostní expert společnosti Avast Michal Salát.

Nutná obezřetnost

Falešná mobilní verze hry Cyberpunk 2077 šíří vyděračský program. Žádá výkupné v bitcoinech Číst článek

Základem počítače i telefonu by proto měl být aktivní antivirový program, který může napadení předcházet. „Dají se sehnat bezplatné i placené verze, takže uživatelé mají velký výběr. U exponovaných osob můžeme doporučit nástroje pro anonymizaci, jako je VPN,“ uvedl Salát.

Útoků a podvodů, při kterých se hackeři snaží dostat z uživatelů osobní data přibývá. Často sází na to, že si lidé virus do počítače pustí sami - například když uvěří reklamám nebo výherním mailům.

„Cokoliv, co vypadá příliš dobře a výhodně, vyžaduje dávku obezřetnosti. Ať to jsou facebookové zprávy o slevách a rychlých výdělcích nebo reklamy, které slibují, že paní Jana z Prahy je schopná vydělat 40 000 korun denně,“ popisuje Michal Salát.

V podvodných nabídkách nebo výherních mailech jsou taky často pravopisné chyby. Podezřelé servery si uživatelé můžou ověřit na stránkách České obchodní inspekce - seznam rizikových webů, které můžou být zavirované, inspektoři každý den aktualizují.