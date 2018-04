FOTO: Železničním legendám zbývají týdny. 'Žabotlamy' budou sešrotovány, poslední zůstane v muzeu

Na českých kolejích, zejména v okolí Prahy, jezdí už přes 50 let a od cestujících si kvůli vzhledu vysloužily přezdívku „žabotlamy“, od železničářů zase „pantografy“. Teď už z legendární řady elektrických vlakových strojů 451 zbývá v provozu pouhá jediná souprava. Na trase mezi hlavním městem a Roztoky bude jezdit už jen zhruba do léta, poté zamíří do šrotu.

Praha 10:52 26. dubna 2018